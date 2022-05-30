https://sputnik-georgia.ru/20220530/v-tbilisi-vvodyat-ogranichenie-dlya-transporta-v-svyazi-s-dnem-politsii-266998654.html

В Тбилиси вводят ограничение для транспорта в связи с Днем полиции

В Тбилиси вводят ограничение для транспорта в связи с Днем полиции

Сервисные центры МВД в Тбилиси, Мцхета и Рустави, а также Колл-центр Департамента патрульной полиции 31 мая будут закрыты 30.05.2022, Sputnik Грузия

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2022-05-30T23:05+0400

2022-05-30T23:19+0400

грузия

новости

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день грузинской полиции

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. В связи с мероприятием, посвященным Дню полиции, 31 мая движение автотранспорта по Кахетинскому шоссе будет ограничено с 10:30 до 12:00 по местному времени, говорится в сообщении МВД Грузии.По информации ведомства, будет действовать запрет на движение по улице Лагидзе (спуск площади Цулукидзе). Транспортные средства будут двигаться по улице 17 Героев Шиндиси, в направлении улицы Джавахети.Также на Кахетинском шоссе будет закрыт пандус, поднимающийся с улицы Джавахети, и поток транспортных средств будет двигаться по улице Джавахети в направлении Московского проспекта, говорится в сообщении.Движение также будет ограничено для автомобилей, движущихся в направлении центра города, и можно будет двигаться с Кахетинского шоссе на улицу Джавахети по пандусу.День полиции в Грузии – фото парада сотрудников МВД >>Кроме того, в этот день Сервисные центры МВД в Тбилиси, Мцхета и Рустави, а также Колл-центр Департамента патрульной полиции будут закрыты. Граждане смогут получить необходимые услуги в экспресс-филиале на улице Лагидзе с 09:00 до 18:00.День полиции был учрежден в апреле 2010 года указом третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Праздник ежегодно отмечался 6 мая в день Святого Георгия, что вызывало неоднозначную реакцию в грузинском обществе. После того, как в 2013 году главой государства стал Георгий Маргвелашвили и к власти пришла "Грузинская мечта", празднование Дня полиции сначала перенесли на 30 мая, а затем на 2 июня. В последние годы День грузинской полиции отмечается 31 мая.

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грузия, новости, общество, день грузинской полиции