https://sputnik-georgia.ru/20220530/v-tbilisi-zaderzhali-synovey-vora-v-zakone-dato-tbilisskogo-266982573.html
В Тбилиси задержали сыновей вора в законе "Дато Тбилисского"
В Тбилиси задержали сыновей вора в законе "Дато Тбилисского"
Грузинские СМИ пытаются выяснить причины кровавой разборки в Тбилиси 30.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-30T14:37+0400
2022-05-30T14:37+0400
2022-05-30T14:37+0400
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новости
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ника кварацхелия
тбилиси
тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Грузинские полицейские задержали братьев Гуку и Давида Какулия, которые являются сыновьями покойного вора в законе "Дато Тбилисского", сообщает телеканал "ТВ Пирвели".Отмечается, что молодые люди задержаны по делу о кровавой разборке, которая произошла 27 мая в районе Ваке в центре Тбилиси. Двое мужчин в масках на мопеде открыли огонь по людям, сидевшим в машине, когда она остановилась на светофоре. Двое раненых были доставлены в больницу.По информации телеканала, спецоперация по задержанию братьев Какулия прошла накануне в районе Ортачала. Их арестовали на конспиративной квартире. Задержанные оказали полиции сопротивление.По информации министерства внутренних дел Грузии, братья Какулия обвиняются в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.По неуточненной информации, задержание братьев Какулия также может быть связано с делом об убийстве 22-летнего программиста Нико Кварацхелия, который является сыном другого вора в законе – Гии Кварацхелия. По версии СМИ, этот криминальный авторитет был причастен к убийству "Дато Тбилисского", и таким образом его сыновья отомстили Гие Кварацхелия.Создатель грузинской онлайн-платформы Feedc был убит 15 сентября 2021 года. В 22-летнего Кварацхелия было выпущено более десяти пуль. Подозреваемые в убийстве Ако Челидзе и Георгия Кавиладзе были идентифицированы по записям видеокамер. Их задержали в пригороде Тбилиси Цхнети 7 октября в ходе спецоперации.В середине апреля Тбилисский городской суд признал Челидзе и Кавиладзе виновными в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах и в незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. Челидзе получил 17 лет тюрьмы, а Кавиладзе – 16.
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грузия, новости, происшествия, ника кварацхелия, тбилиси, тбилисский городской суд
В Тбилиси задержали сыновей вора в законе "Дато Тбилисского"
Грузинские СМИ пытаются выяснить причины кровавой разборки в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Грузинские полицейские задержали братьев Гуку и Давида Какулия, которые являются сыновьями покойного вора в законе "Дато Тбилисского", сообщает телеканал "ТВ Пирвели".
Отмечается, что молодые люди задержаны по делу о кровавой разборке, которая произошла 27 мая в районе Ваке в центре Тбилиси. Двое мужчин в масках на мопеде открыли огонь по людям, сидевшим в машине, когда она остановилась на светофоре. Двое раненых были доставлены в больницу.
По информации телеканала, спецоперация по задержанию братьев Какулия прошла накануне в районе Ортачала. Их арестовали на конспиративной квартире. Задержанные оказали полиции сопротивление.
По информации министерства внутренних дел Грузии, братья Какулия обвиняются в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.
По неуточненной информации, задержание братьев Какулия также может быть связано с делом об убийстве 22-летнего программиста Нико Кварацхелия, который является сыном другого вора в законе – Гии Кварацхелия. По версии СМИ, этот криминальный авторитет был причастен к убийству "Дато Тбилисского", и таким образом его сыновья отомстили Гие Кварацхелия.
Создатель грузинской онлайн-платформы Feedc был убит 15 сентября 2021 года. В 22-летнего Кварацхелия было выпущено более десяти пуль. Подозреваемые в убийстве Ако Челидзе и Георгия Кавиладзе были идентифицированы по записям видеокамер. Их задержали в пригороде Тбилиси Цхнети 7 октября в ходе спецоперации.
В середине апреля Тбилисский городской суд признал Челидзе и Кавиладзе виновными в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах и в незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. Челидзе получил 17 лет тюрьмы, а Кавиладзе – 16.