https://sputnik-georgia.ru/20220531/aktsiya-skoroy-pomoschi-v-minzdrave-obeschayut-priemlemoe-dlya-obeikh-storon-reshenie-267017239.html

Акция скорой помощи: в Минздраве обещают приемлемое для обеих сторон решение

Акция скорой помощи: в Минздраве обещают приемлемое для обеих сторон решение

Протестующие требуют поднять зарплаты и вернуть денежную надбавку, которую они получали во время пандемии 31.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-31T15:59+0400

2022-05-31T15:59+0400

2022-05-31T15:59+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Консультации идут между сотрудниками Службы скорой помощи и Минздравом в связи с требованием медработников повысить зарплаты – в ведомстве надеются достичь оптимального для обеих сторон соглашения, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.У здания Минздрава в Тбилиси проходит акция протеста сотрудников Службы скорой медицинской помощи с требованием повысить зарплаты. Первую акцию протеста медики провели 27 мая у здания Центра координации чрезвычайных ситуации и неотложной помощи.Сотрудники скорой помощи Тбилиси требуют стопроцентного увеличения зарплат. По их словам, они уже месяц не получают надбавку, которую государство выдавало им в рамках ковид-программы. Они утверждают, что статистика вызовов не сократилась, их рабочий график по-прежнему перегружен и снятие надбавки является несправедливым решением.Протест среди медиков и сотрудников службы скорой помощи начался после того, как в апреле им сообщили об отмене надбавки к зарплате. Надбавка в рамках ковид-программы составляла 50%.При этом, по словам Габуния, эта надбавка к зарплате касалась ковид-сервиса и она прекратилась во всех госпиталях, соответственно, рассчитывать на нее больше не следует."У нас идут консультации о рабочих условиях, нагрузке и распределении дежурств. Зарплата, которую они получают, будет в тех рамках, которая будет приемлема для обоих сторон", – подчеркнула Габуния.Что касается нынешней зарплаты, по словам медиков, за каждое дежурство старший врач скорой помощи получает 180 лари, зарплата младшего врача составляет 140 лари, а водителя – 105 лари. По словам сотрудников скорой помощи, перед проведением акции, 16 мая, они встретились с заместителями министра здравоохранения, которые обещали создать им достойные рабочие условия, однако в финансовом плане ничего не изменилось, отмечают они.Как уверяют сотрудники службы скорой помощи, в Минздраве страны им обещали, что в течение недели будет готов документ, в котором будет отражена достойная зарплата медиков.Ранее, 24 мая, также состоялась встреча сотрудников центра с администрацией, на которой, по их словам, никакой речи об увеличении зарплаты не было. Между тем 24-часовые дежурства стали 12-часовыми. Однако, по словам медиков, такой график неоднократно был предложен, но он в данной службе не оправдывает себя.

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