Батуми оказался в центре внимания Forbes, Euronews и других известных изданий
© photo: Sputnik / StringerЧерноморское побережье - вид на город Батуми с моря на закате в облачную погоду
© photo: Sputnik / Stringer
Батуми удостоили первого места в рейтинге "Лучшие скрытые жемчужины" стран Европы
ТБИЛИСИ, 31 мая – Sputnik. Зарубежные популярные издания – Forbes, Euronews, Conde Nast Traveler и другие – посвятили статьи грузинскому черноморскому городу Батуми (Аджария).
Ведущая независимая европейская организация European Best Destinations, созданная для популяризации культуры и туризма в Европе, вывела Батуми на первое место в рейтинге "Лучшие скрытые жемчужины" стран Европы - Europe's best hidden gems 2022.
По данным департамента туризма Аджарии, после включения Батуми в рейтинг European Best Destination на странице туристической платформы возрос интерес к направлению Батуми.
Conde Nast Traveler Spain, Forbes USA, Forbes Brazil, Euronews и Yahoo France входят в число 10 изданий, которые отреагировали на рейтинг, написав статьи о Батуми.
Forbes USA рассказывает миллионам читателей о разнообразных туристических продуктах, истории и культуре Батуми.
© photo: Sputnik / StringerГород Батуми. Достопримечательности Аджарии
Город Батуми. Достопримечательности Аджарии
© photo: Sputnik / Stringer
"Благодаря своей богатой истории, наследию, уникальным музеям мира и самой смелой архитектуре Европы Батуми также является интересным направлением для гурманов и любителей вина", — пишет издание.
Condé Nast Traveler знакомит читателей с основными туристическими достопримечательностями Батуми, а также продуктами морского и горного туризма.
"Когда придет время есть и пить, Батуми удивит вас такими блюдами, как хачапури по-аджарски, баклажаны, хинкали или чихиртма. И, конечно же, нельзя уехать из Батуми, не отведав хорошего грузинского вина", — пишет издание.
Об особенностях черноморского региона, где туристов встречают пляжи и горные вершины, рассказали в статье Euronews, углубляясь в историю, культуру и традиции региона.
"Пройдите через разнообразные ландшафты Аджарии и откройте для себя тот факт, что этот исторический регион Грузии полон древних архитектурных жемчужин, живописной природы и захватывающих приключений — не говоря уже о винной культуре, свидетельством которой является ЮНЕСКО", — говорится в публикации.
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliВесенние пейзажи. Достопримечательности Аджарии
Весенние пейзажи. Достопримечательности Аджарии
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Forbes Brazil, в свою очередь, уделил внимание климату Батуми и национальным паркам Аджарии.
"Благодаря субтропическому и мягкому климату Батуми можно посещать круглый год. А национальные парки региона включены в список ЮНЕСКО как объекты Всемирного природного наследия", — говорится в публикации.