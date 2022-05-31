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Батуми оказался в центре внимания Forbes, Euronews и других известных изданий

Батуми оказался в центре внимания Forbes, Euronews и других известных изданий

Батуми удостоили первого места в рейтинге "Лучшие скрытые жемчужины" стран Европы 31.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-31T18:09+0400

2022-05-31T18:09+0400

2022-05-31T18:09+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мая – Sputnik. Зарубежные популярные издания – Forbes, Euronews, Conde Nast Traveler и другие – посвятили статьи грузинскому черноморскому городу Батуми (Аджария).По данным департамента туризма Аджарии, после включения Батуми в рейтинг European Best Destination на странице туристической платформы возрос интерес к направлению Батуми.Conde Nast Traveler Spain, Forbes USA, Forbes Brazil, Euronews и Yahoo France входят в число 10 изданий, которые отреагировали на рейтинг, написав статьи о Батуми.Forbes USA рассказывает миллионам читателей о разнообразных туристических продуктах, истории и культуре Батуми."Благодаря своей богатой истории, наследию, уникальным музеям мира и самой смелой архитектуре Европы Батуми также является интересным направлением для гурманов и любителей вина", — пишет издание.Condé Nast Traveler знакомит читателей с основными туристическими достопримечательностями Батуми, а также продуктами морского и горного туризма.Об особенностях черноморского региона, где туристов встречают пляжи и горные вершины, рассказали в статье Euronews, углубляясь в историю, культуру и традиции региона."Пройдите через разнообразные ландшафты Аджарии и откройте для себя тот факт, что этот исторический регион Грузии полон древних архитектурных жемчужин, живописной природы и захватывающих приключений — не говоря уже о винной культуре, свидетельством которой является ЮНЕСКО", — говорится в публикации.Forbes Brazil, в свою очередь, уделил внимание климату Батуми и национальным паркам Аджарии."Благодаря субтропическому и мягкому климату Батуми можно посещать круглый год. А национальные парки региона включены в список ЮНЕСКО как объекты Всемирного природного наследия", — говорится в публикации.

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батуми, euronews, юнеско, аджария, европа, грузия, в мире, новости