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Безопасность и будущее Кавказа: президент Армении проводит встречи в Тбилиси
Безопасность и будущее Кавказа: президент Армении проводит встречи в Тбилиси
Ситуация в регионе является главной темой обсуждения сторон 31.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-31T16:26+0400
2022-05-31T16:26+0400
2022-05-31T16:26+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Председатель парламента Грузии и президент Армении Ваагн Хачатурян на встрече в Тбилиси обсудили вопросы, касающиеся стабильности в регионе.Президент Армении прибыл в Тбилиси с первым официальным визитом в качестве главы государства 30 мая. Он уже встретился со своим грузинским коллегой Саломе Зурабишвили.На встрече председатель парламента отметил символичный характер первого визита президента Армении в Грузию, что, по словам Папуашвили, "еще раз подчеркивает значимость отношений между странами".В рамках визита президент Армении также встретился с грузинскими депутатами как от оппозиции, так и от большинства. Как отметила председатель парламентской "Группы реформ" Хатуна Самнидзе, на встрече были рассмотрены вопросы обмена опытом между законодательными органами двух стран. "С учетом многолетней дружбы между странами, мы также рассмотрели, к примеру, упрощение передвижения на границе и вопросы другого типа, которые улучшат и еще больше углубят дружбу между нашими странами", - заявила Самнидзе. По словам первого вице-спикера парламента Георгия Вольского, стороны обсудили вопросы сотрудничества между Грузией и Арменией, а также региональную безопасность. В рамках официального визита также запланирована встреча президента Армении с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.За 30 лет дипотношений Грузия и Армения оформили между собой десятки документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ.
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грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , ираклий гарибашвили, армения, тбилиси
Безопасность и будущее Кавказа: президент Армении проводит встречи в Тбилиси
Ситуация в регионе является главной темой обсуждения сторон
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Председатель парламента Грузии и президент Армении Ваагн Хачатурян на встрече в Тбилиси обсудили вопросы, касающиеся стабильности в регионе.
Президент Армении прибыл в Тбилиси с первым официальным визитом в качестве главы государства 30 мая. Он уже встретился со своим грузинским коллегой Саломе Зурабишвили.
На встрече председатель парламента отметил символичный характер первого визита президента Армении в Грузию, что, по словам Папуашвили, "еще раз подчеркивает значимость отношений между странами".
"Стороны поговорили о плодотворном сотрудничестве между Грузией и Арменией в разных сферах. Положительно был оценен рост динамики визитов на высоком уровне… Стороны выразили готовность дальнейшего развития двусторонних отношений", - говорится в сообщении на сайте парламента Грузии.
В рамках визита президент Армении также встретился с грузинскими депутатами как от оппозиции, так и от большинства. Как отметила председатель парламентской "Группы реформ" Хатуна Самнидзе, на встрече были рассмотрены вопросы обмена опытом между законодательными органами двух стран.
"С учетом многолетней дружбы между странами, мы также рассмотрели, к примеру, упрощение передвижения на границе и вопросы другого типа, которые улучшат и еще больше углубят дружбу между нашими странами", - заявила Самнидзе.
По словам первого вице-спикера парламента Георгия Вольского, стороны обсудили вопросы сотрудничества между Грузией и Арменией, а также региональную безопасность.
"Мы надеемся, что будущее Кавказа будет стабильным, несмотря на сложную ситуацию, которая в целом складывается в регионе, несмотря на текущие в мире процессы. Сотрудничество, дружба – это обязательные требования, которые необходимы нашему народу", - подчеркнул Вольский.
В рамках официального визита также запланирована встреча президента Армении с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.
За 30 лет дипотношений Грузия и Армения оформили между собой десятки документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ.