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День рождения Александра Пушкина отметят в столице Грузии
День рождения Александра Пушкина отметят в столице Грузии
Творчество культового поэта прозвучит в Тбилиси на разных языках 31.05.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 31 мая – Sputnik. Празднование 223-го дня рождения выдающегося русского поэта Александра Сергеевича Пушкина традиционно пройдет в Тбилиси 6 июня, заявил руководитель Пушкинского общества русскоязычных литераторов Грузии "Арион" Михаил Айдинов.На брифинге в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия Михаил Айдинов рассказал о мероприятии, запланированном в Тбилиси, в Пушкинском сквере, у памятника поэту."Шестого июня в 11 утра мы по традиции мы собираемся на центральной площади у бюста Пушкину, где пройдет традиционный митинг, приуроченный к 223-й годовщине со дня рождения великого русского поэта и Всемирному дню русского языка", - анонсировал Айдинов.Мероприятие проходит ежегодно с 6 июня 1991 года. За эти годы сложилась определенная традиция празднования дня рождения Александра Сергеевича Пушкина – участники мероприятия читают стихотворения поэта на разных языках.В этом году творчество Пушкина прозвучит в Тбилиси на грузинском, белорусском, осетинском, азербайджанском, армянском, болгарском, греческом и других языках.Члены "Ариона" Наталья Селезнева, Михаил Ананов, Тамара Константиновская, Манана Кобахидзе, Юлия Ключникова и другие прочитают свои посвящения Пушкину.Стихи гения поэзии прозвучат и в исполнении школьников. О значимости Всемирного дня русского языка скажут председатель Союза писателей Грузии Маквала Гонашвили, профессора Тбилисского университета им. Джавахишвили, доктора филологических наук.Интересно, что переводы будут читать не только грузинские литераторы и лидеры диаспорных организаций, но и несколько зарубежных гостей – из Израиля, Германии, Болгарии, которые специально подготовили к этому дню свои переводы стихотворений.
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александр пушкин, грузия, культура, новости, михаил айдинов, тбилиси

День рождения Александра Пушкина отметят в столице Грузии

17:01 31.05.2022
© photo: Sputnik / StringerЖители Тбилиси отметили день рождения великого поэта А. С. Пушкина
Жители Тбилиси отметили день рождения великого поэта А. С. Пушкина - Sputnik Грузия, 1920, 31.05.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Творчество культового поэта прозвучит в Тбилиси на разных языках
ТБИЛИСИ, 31 мая – Sputnik. Празднование 223-го дня рождения выдающегося русского поэта Александра Сергеевича Пушкина традиционно пройдет в Тбилиси 6 июня, заявил руководитель Пушкинского общества русскоязычных литераторов Грузии "Арион" Михаил Айдинов.
На брифинге в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия Михаил Айдинов рассказал о мероприятии, запланированном в Тбилиси, в Пушкинском сквере, у памятника поэту.
© photo: Sputnik / StringerМихаил Айдинов на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik
Михаил Айдинов на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik - Sputnik Грузия, 1920, 31.05.2022
Михаил Айдинов на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik
© photo: Sputnik / Stringer
"Шестого июня в 11 утра мы по традиции мы собираемся на центральной площади у бюста Пушкину, где пройдет традиционный митинг, приуроченный к 223-й годовщине со дня рождения великого русского поэта и Всемирному дню русского языка", - анонсировал Айдинов.
Мероприятие проходит ежегодно с 6 июня 1991 года. За эти годы сложилась определенная традиция празднования дня рождения Александра Сергеевича Пушкина – участники мероприятия читают стихотворения поэта на разных языках.
В этом году творчество Пушкина прозвучит в Тбилиси на грузинском, белорусском, осетинском, азербайджанском, армянском, болгарском, греческом и других языках.
© photo: Sputnik / StringerМихаил Айдинов на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik
Михаил Айдинов на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik - Sputnik Грузия, 1920, 31.05.2022
Михаил Айдинов на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik
© photo: Sputnik / Stringer
Члены "Ариона" Наталья Селезнева, Михаил Ананов, Тамара Константиновская, Манана Кобахидзе, Юлия Ключникова и другие прочитают свои посвящения Пушкину.
Стихи гения поэзии прозвучат и в исполнении школьников. О значимости Всемирного дня русского языка скажут председатель Союза писателей Грузии Маквала Гонашвили, профессора Тбилисского университета им. Джавахишвили, доктора филологических наук.

"Мы подготовили несколько сюрпризов, например шутливый перевод Георгия Кевлишвили – с грузинского языка на русский. Представьте себе, он берет перевод Пушкина на грузинский и заново переводит на русский. По-моему, это будет очень оригинально", - отметил организатор.

Интересно, что переводы будут читать не только грузинские литераторы и лидеры диаспорных организаций, но и несколько зарубежных гостей – из Израиля, Германии, Болгарии, которые специально подготовили к этому дню свои переводы стихотворений.
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