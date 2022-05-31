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День рождения Александра Пушкина отметят в столице Грузии

День рождения Александра Пушкина отметят в столице Грузии

Творчество культового поэта прозвучит в Тбилиси на разных языках 31.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-31T17:01+0400

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пресс-центр

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ТБИЛИСИ, 31 мая – Sputnik. Празднование 223-го дня рождения выдающегося русского поэта Александра Сергеевича Пушкина традиционно пройдет в Тбилиси 6 июня, заявил руководитель Пушкинского общества русскоязычных литераторов Грузии "Арион" Михаил Айдинов.На брифинге в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия Михаил Айдинов рассказал о мероприятии, запланированном в Тбилиси, в Пушкинском сквере, у памятника поэту."Шестого июня в 11 утра мы по традиции мы собираемся на центральной площади у бюста Пушкину, где пройдет традиционный митинг, приуроченный к 223-й годовщине со дня рождения великого русского поэта и Всемирному дню русского языка", - анонсировал Айдинов.Мероприятие проходит ежегодно с 6 июня 1991 года. За эти годы сложилась определенная традиция празднования дня рождения Александра Сергеевича Пушкина – участники мероприятия читают стихотворения поэта на разных языках.В этом году творчество Пушкина прозвучит в Тбилиси на грузинском, белорусском, осетинском, азербайджанском, армянском, болгарском, греческом и других языках.Члены "Ариона" Наталья Селезнева, Михаил Ананов, Тамара Константиновская, Манана Кобахидзе, Юлия Ключникова и другие прочитают свои посвящения Пушкину.Стихи гения поэзии прозвучат и в исполнении школьников. О значимости Всемирного дня русского языка скажут председатель Союза писателей Грузии Маквала Гонашвили, профессора Тбилисского университета им. Джавахишвили, доктора филологических наук.Интересно, что переводы будут читать не только грузинские литераторы и лидеры диаспорных организаций, но и несколько зарубежных гостей – из Израиля, Германии, Болгарии, которые специально подготовили к этому дню свои переводы стихотворений.

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