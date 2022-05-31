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День Святой Нино или Нинооба в Грузии: история и традиции праздника

День Святой Нино или Нинооба в Грузии: история и традиции праздника

День пришествия Святой Нино в Грузию грузинская церковь отмечает 1 июня – праздник в стране называют Нинооба 31.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-31T18:27+0400

2022-05-31T18:27+0400

2022-05-31T18:27+0400

справки

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Святую Нино почитают в Грузии как просветительницу и небесную покровительницу страны, а праздник Нинооба отмечают особенно торжественно.Когда прибыла Святая Нино в Грузию, а также об истории и традициях церковного праздника Нинооба читайте в материале Sputnik Грузия.Житие СвятойБудущая крестительница Грузии родилась примерно в 280-м в семье знатных и благочестивых родителей в Каппадокии (современная Турция). Отец Нино - был римским воеводой и родственником Георгия Победоносца, а мать - сестра Иерусалимского патриарха Ювеналия.Детство Нино провела в родном городе Коластры, а юность – в Иерусалиме. Родители Нино, когда ей исполнилось 12 лет, по благословению Иерусалимского Патриарха, посвятили свою жизнь служению Богу. А девочку воспитывала благочестивая старица Нианфора, повествуя ей о земной жизни Спасителя и его Страстях.Именно от старицы Нино узнала, как попал Хитон Господень в далекую языческую страну - Иверию (Грузию), и стала слезно просить Пресвятую Богородицу удостоить ее поклониться святыне, связанной Божьей Матерью для любимого сына.Пришествие в ГрузиюОднажды Нино приснилось, что Богородица вручает ей крест из виноградной лозы и посылает в Иверию с проповедью Евангелия.Проснувшись, Нино увидела этот виноградный крест в своей руке и, перевязав его своими косами, пришла к дяде – патриарху Ювеналию, который, услышав ее рассказ, благословил юную деву на апостольское служение.Преодолев в пути множество опасностей и чудом избежав смерти, Святая Нино вступила на Иверийскую землю в 319 году. Изучив язык и обычаи местного народа, Нино проповедовала православие, а ее проповеди сопровождались многими знамениями.В праздник Преображения Господня Святая Нино прибыла в столицу древней Грузии - в город Мцхета, где праздновали языческое торжество. По молитве Святой вдруг поднялся очень сильный ветер, снесший идолов, которым люди молились и приносили им жертвы.Святая Нино поселилась во Мцхета в семье бездетного царского садовника. По молитвам Святой, жена садовника Анастасия излечилась от бесплодия и стала первой женщиной, уверовавшей в Христа.Крещение ГрузииМного чудес предшествовало крещению Грузии, в том числе Святая Нино исцелила царицу Нану, а затем и царя Мириана.По легенде, во время охоты на царя Мириана снизошла вдруг тьма. Царь взмолился к языческим богам, но мрак не рассеялся. И когда царь в отчаянии обратился с мольбой к Богу Нино, свет озарил все небо, и государь уверовал в Господа.Святое крещение царь Мириан и царица Нана приняли в водах реки Арагви вместе с детьми и родственниками. В Грузии христианство было объявлено государственной религией в 324-м.Первую церковь - в честь 12 апостолов - построили на месте захоронения Хитона Господня. Главный собор Грузинской церкви – Светицховели, перестроили в XI веке. По сей день в Светицховели проводят все главные церковные события, в частности интронизацию Католикоса-Патриарха.Затем Святая Нино отправилась к верховьям рек Арагви и Иори просвещать горные области Грузии - благодаря ее проповеди многие язычники-горцы приняли крещение.Оттуда просветительница направилась в Кахетию (Восточная Грузия), где, поселившись в шалаше в местечке Бодбе на склоне горы, молилась, проповедовала и крестила местных жителей. Крещение приняла и кахетинская царица София (Соджа) вместе со своим двором.Завершив апостольское служение в Грузии, Святая Нино преставилась в 335-м, по другим источникам в 347-м. Святую по ее желанию похоронили в Бодбе.На этом месте построили женский монастырь Святой равноапостольной Нино, действующий по сей день. В ущелье недалеко от монастыря находится источник Святой Нино ("Нинос цкаро") с целебной водой.В ущелье со временем построили купальню и маленькую церковь во имя ее родителей – Святых Завулона и Сусанны. Поток паломников к источнику не иссякает никогда.Традиции праздника НинообаРавноапостольную Нино в Грузии особо почитают – только в Тбилиси насчитывается пять храмов, возведенных в честь крестительницы.В Грузии, по традиции, Нинооба отмечают дважды в год: 1 июня — в день пришествия Святой Нино в Грузию, и 27 января - в день кончины просветительницы.В Нинооба праздничные службы проводят во всех православных храмах страны. Особенно торжественно праздник отмечают в Сионском кафедральном соборе Успения Божьей Матери, где хранится крест из виноградной лозы, обвитый волосами крестительницы, с которым она пришла в Грузию.В Нинооба, по традиции, к кресту Святой все прихожане могут приложиться после богослужения.Святая помогает всем, кто просит ее о заступничестве, а также покровительствует всем, кто крещен именем Нино. Поэтому, по традиции, многих девочек в Грузии называют Нино.Материал подготовлен на основе открытых источников

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Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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справки