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Фестиваль итальянских вин впервые пройдет в Грузии

Фестиваль итальянских вин впервые пройдет в Грузии

Гости фестиваля смогут продегустировать и приобрести представленные вина как итальянских виноделов, так и местных погребов 31.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-31T17:17+0400

2022-05-31T17:17+0400

2022-05-31T17:17+0400

вино и виноделие грузии

грузия

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Фестиваль-дегустация итальянских вин Мерано пройдет в винодельне Шато Мухрани в регионе Мцхета-Мтианети 19 июня, сообщает Ассоциация вин Грузии.По информации организаторов, Грузия - первая страна, которая примет Фестиваль вин и кулинарного искусства из Мерано за пределами Италии. Мероприятие начнется в 11 часов по местному времени и продлится до 19:00.Гости фестиваля смогут продегустировать и приобрести представленные вина как итальянских виноделов, так и местных погребов.Кроме того, в течение дня будут проведены кулинарные мастер-классы и дегустации представленных вин. Мероприятие завершится выступлением музыкальной группы "Микстура".Желающие посетить фестиваль могут приобрести билеты онлайн. Кроме того, с 5 июня будет возможно приобрести билеты и на кулинарные мастер-классы, который проведет для аудитории специально приглашенный итальянский шеф-повар Антонио Тубелли.Дети до 12 лет могут посетить мероприятие бесплатно.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

вино и виноделие грузии, грузия, италия, новости, культурная жизнь грузии