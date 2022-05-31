https://sputnik-georgia.ru/20220531/gruzinskie-boksery-zavoevali-na-chempionate-evropy-tri-zolota-i-odno-serebro-267033639.html

Грузинские боксеры завоевали на чемпионате Европы три золота и одно серебро

Грузинские боксеры завоевали на чемпионате Европы три золота и одно серебро

Это первый случай в истории, когда грузинские спортсмены на чемпионате Европы по боксу завоевали сразу три золотые медали 31.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-31T23:46+0400

2022-05-31T23:46+0400

2022-05-31T23:54+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Мужская сборная Грузии по боксу вернулась с континентального первенства в Ереване с четырьмя медалями, три из которых высшей пробы, сообщает Национальная федерация бокса Грузии.Золото Грузии принесли Сахил Алахвердов (48 кг), Артюш Гомцян (60 кг), Георгий Кушиташвили (86 кг). Серебряную медаль на родину привез Лаша Гурули (67 кг).Чемпионат Европы по боксу проходит в армянской столице 22-31 мая в спортивно-концертном комплексе имени бывшего председателя Народного собрания Армении Карена Демирчяна.В турнире участвует свыше 200 спортсменов из 39 стран. Общий призовой фонд чемпионата Европы составляет 260 тысяч долларов.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, грузия, новости, бокс, чемпионат европы по боксу