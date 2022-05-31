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Грузинские боксеры завоевали на чемпионате Европы три золота и одно серебро
Грузинские боксеры завоевали на чемпионате Европы три золота и одно серебро
Это первый случай в истории, когда грузинские спортсмены на чемпионате Европы по боксу завоевали сразу три золотые медали 31.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-31T23:46+0400
2022-05-31T23:46+0400
2022-05-31T23:54+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Мужская сборная Грузии по боксу вернулась с континентального первенства в Ереване с четырьмя медалями, три из которых высшей пробы, сообщает Национальная федерация бокса Грузии.Золото Грузии принесли Сахил Алахвердов (48 кг), Артюш Гомцян (60 кг), Георгий Кушиташвили (86 кг). Серебряную медаль на родину привез Лаша Гурули (67 кг).Чемпионат Европы по боксу проходит в армянской столице 22-31 мая в спортивно-концертном комплексе имени бывшего председателя Народного собрания Армении Карена Демирчяна.В турнире участвует свыше 200 спортсменов из 39 стран. Общий призовой фонд чемпионата Европы составляет 260 тысяч долларов.
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спорт, грузия, новости, бокс, чемпионат европы по боксу
Грузинские боксеры завоевали на чемпионате Европы три золота и одно серебро
23:46 31.05.2022 (обновлено: 23:54 31.05.2022)
Это первый случай в истории, когда грузинские спортсмены на чемпионате Европы по боксу завоевали сразу три золотые медали
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Мужская сборная Грузии по боксу вернулась с континентального первенства в Ереване с четырьмя медалями, три из которых высшей пробы, сообщает Национальная федерация бокса Грузии.
Золото Грузии принесли Сахил Алахвердов (48 кг), Артюш Гомцян (60 кг), Георгий Кушиташвили (86 кг). Серебряную медаль на родину привез Лаша Гурули (67 кг).
По информации Федерации бокса, это первый случай, когда грузинские спортсмены на ЧЕ завоевали сразу три золота.
Чемпионат Европы по боксу проходит в армянской столице 22-31 мая в спортивно-концертном комплексе имени бывшего председателя Народного собрания Армении Карена Демирчяна.
В турнире участвует свыше 200 спортсменов из 39 стран. Общий призовой фонд чемпионата Европы составляет 260 тысяч долларов.