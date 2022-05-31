https://sputnik-georgia.ru/20220531/gruzinskiy-tyazheloatlet-stal-vitse-chempionom-evropy-266999527.html

Грузинский тяжелоатлет стал вице-чемпионом Европы

Грузинский тяжелоатлет стал вице-чемпионом Европы

По итогам двоеборья спортсмен установил новый рекорд Грузии, улучшив предыдущий показатель на два килограмма 31.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-31T07:32+0400

2022-05-31T07:32+0400

2022-05-31T07:58+0400

грузия

новости

спорт

шота мишвелидзе

чемпионат европы по тяжелой атлетике

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/05/251370850_0:0:2899:1631_1920x0_80_0_0_8d01d392fb1ae5d9a6cdef4140545824.jpg

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Грузинский тяжелоатлет Шота Мишвелидзе в весовой категории до 67 килограммов завоевал серебряную медаль на чемпионате Европе, проходящем в Тиране.Мишвелидзе победил в соревнования по рывку, подняв 142 килограмма, и занял третье место в толчке с 165 килограммами. В итоге по сумме двух упражнений грузинский атлет набрал 307 килограмм, показав в итоге второй результат.Шота Мишвелидзе перед континентальным первенством сменил весовою категорию с 61 до 67 килограмм. По итогам двоеборья спортсмен установил новый рекорд Грузии, улучшив предыдущий показатель на два килограмма.Сегодня, 31 мая, на чемпионате Европы в весовой категории 73 килограмма выступит Кахи Асанидзе.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, спорт, шота мишвелидзе, чемпионат европы по тяжелой атлетике