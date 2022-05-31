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Грузинский тяжелоатлет стал вице-чемпионом Европы
Грузинский тяжелоатлет стал вице-чемпионом Европы
По итогам двоеборья спортсмен установил новый рекорд Грузии, улучшив предыдущий показатель на два килограмма 31.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-31T07:32+0400
2022-05-31T07:58+0400
грузия
новости
спорт
шота мишвелидзе
чемпионат европы по тяжелой атлетике
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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Грузинский тяжелоатлет Шота Мишвелидзе в весовой категории до 67 килограммов завоевал серебряную медаль на чемпионате Европе, проходящем в Тиране.Мишвелидзе победил в соревнования по рывку, подняв 142 килограмма, и занял третье место в толчке с 165 килограммами. В итоге по сумме двух упражнений грузинский атлет набрал 307 килограмм, показав в итоге второй результат.Шота Мишвелидзе перед континентальным первенством сменил весовою категорию с 61 до 67 килограмм. По итогам двоеборья спортсмен установил новый рекорд Грузии, улучшив предыдущий показатель на два килограмма.Сегодня, 31 мая, на чемпионате Европы в весовой категории 73 килограмма выступит Кахи Асанидзе.
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грузия, новости, спорт, шота мишвелидзе, чемпионат европы по тяжелой атлетике

Грузинский тяжелоатлет стал вице-чемпионом Европы

07:32 31.05.2022 (обновлено: 07:58 31.05.2022)
© photo: Sputnik / Grigory Sisoev / Перейти в фотобанкШота Мишвелидзе (Грузия) на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
Шота Мишвелидзе (Грузия) на чемпионате Европы по тяжелой атлетике - Sputnik Грузия, 1920, 31.05.2022
© photo: Sputnik / Grigory Sisoev
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По итогам двоеборья спортсмен установил новый рекорд Грузии, улучшив предыдущий показатель на два килограмма
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Грузинский тяжелоатлет Шота Мишвелидзе в весовой категории до 67 килограммов завоевал серебряную медаль на чемпионате Европе, проходящем в Тиране.
Мишвелидзе победил в соревнования по рывку, подняв 142 килограмма, и занял третье место в толчке с 165 килограммами. В итоге по сумме двух упражнений грузинский атлет набрал 307 килограмм, показав в итоге второй результат.
Шота Мишвелидзе перед континентальным первенством сменил весовою категорию с 61 до 67 килограмм. По итогам двоеборья спортсмен установил новый рекорд Грузии, улучшив предыдущий показатель на два килограмма.
Сегодня, 31 мая, на чемпионате Европы в весовой категории 73 килограмма выступит Кахи Асанидзе.
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