https://sputnik-georgia.ru/20220531/kak-budut-razvivatsya-rossiysko-gruzinskie-otnosheniya--mnenie-ekspertov-267030106.html
Как будут развиваться российско-грузинские отношения – мнение экспертов
Как будут развиваться российско-грузинские отношения – мнение экспертов
Грузия и Россия обречены найти общий язык и вести нормальную политику, считают эксперты 31.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-31T21:02+0400
2022-05-31T21:02+0400
2022-05-31T21:02+0400
пресс-центр
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новости
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васо капанадзе
тамар кикнадзе
россия
грузино-российские отношения
пресс-центр
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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Грузия и Россия обречены найти общий язык и вести нормальную политику, заявила доктор политических наук Тамар Кикнадзе в ходе круглого стола в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.Тем не менее, политолог считает, что ситуация сложная и любой шаг в сторону России становится предметом критики."Деструктивные силы всячески мешают этому процессу. И сейчас, когда "Грузинская мечта" ведет такую политику, о них говорят, что они пророссийские, что они страну продают, и никто не говорит, что они ведут очень умную национальную политику в интересах Грузии", - отметила она.Перспективу улучшения грузино-российских отношений видит и эксперт по международным вопросам Васо Капанадзе. По его словам, этому процессу будет содействовать и постепенное сокращение влияния Запада на руководство Грузии."Хотя одного этого будет недостаточно. Многое зависит и от того, насколько грузинские политики активизируются, чтобы наладить серьезный диалог с российской стороной. Может, будет создан и новый формат российско-грузинского политического диалога", - сказал Капанадзе.Кроме того, важным шагом правительства Грузии эксперт считает позицию страны в отношений введения санкций против России на фоне событий на Украине."В России однозначно положительно оценивают тот факт, что Грузия отказалась встать в числе тех стран, которые ввели санкции против России, и этот факт не остался в России незамеченным. И многие политики в РФ отмечают это", - отметил он.Капанадзе считает, что если эта тенденция будет продолжаться и если Грузия возьмет в будущем внешнеполитический курс в сторону нейтралитета, тогда это положительно скажется на перспективе российско-грузинских отношений.В настоящее время диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и переговоров спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина, проводимых с 2012 года в Праге.
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грузия, новости, политика, васо капанадзе, тамар кикнадзе, россия, грузино-российские отношения, пресс-центр
Как будут развиваться российско-грузинские отношения – мнение экспертов
Грузия и Россия обречены найти общий язык и вести нормальную политику, считают эксперты
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik.
Грузия и Россия обречены найти общий язык и вести нормальную политику, заявила доктор политических наук Тамар Кикнадзе в ходе круглого стола в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
"Думаю, эти отношения восстановятся. Некуда деваться, мы обречены найти общий язык и вести нормальную политику. Это нормальный режим международных отношений", - заявила Кикнадзе.
Тем не менее, политолог считает, что ситуация сложная и любой шаг в сторону России становится предметом критики.
"Деструктивные силы всячески мешают этому процессу. И сейчас, когда "Грузинская мечта" ведет такую политику, о них говорят, что они пророссийские, что они страну продают, и никто не говорит, что они ведут очень умную национальную политику в интересах Грузии", - отметила она.
Перспективу улучшения грузино-российских отношений видит и эксперт по международным вопросам Васо Капанадзе. По его словам, этому процессу будет содействовать и постепенное сокращение влияния Запада на руководство Грузии.
"Хотя одного этого будет недостаточно. Многое зависит и от того, насколько грузинские политики активизируются, чтобы наладить серьезный диалог с российской стороной. Может, будет создан и новый формат российско-грузинского политического диалога", - сказал Капанадзе.
Кроме того, важным шагом правительства Грузии эксперт считает позицию страны в отношений введения санкций против России на фоне событий на Украине.
"В России однозначно положительно оценивают тот факт, что Грузия отказалась встать в числе тех стран, которые ввели санкции против России, и этот факт не остался в России незамеченным. И многие политики в РФ отмечают это", - отметил он.
Капанадзе считает, что если эта тенденция будет продолжаться и если Грузия возьмет в будущем внешнеполитический курс в сторону нейтралитета, тогда это положительно скажется на перспективе российско-грузинских отношений.
В настоящее время диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и переговоров спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина, проводимых с 2012 года в Праге.