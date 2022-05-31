https://sputnik-georgia.ru/20220531/krovavaya-razborka-shkolnikov-v-tbilisi-zaderzhan-obvinyaemyy-v-popytke-ubiystva-267011189.html
Кровавая разборка школьников в Тбилиси: задержан обвиняемый в попытке убийства
Кровавая разборка школьников в Тбилиси: задержан обвиняемый в попытке убийства
Массовая драка школьников в Тбилиси завершилась кровопролитием 31.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-31T13:43+0400
2022-05-31T13:43+0400
2022-05-31T13:43+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Грузинские полицейские задержали в Тбилиси 16-летнего подростка по обвинению в попытке умышленного убийства несовершеннолетнего, сообщает пресс-служба МВД Грузии.Инцидент произошел накануне в Самгорском районе Тбилиси. По информации СМИ, конфликт между подростками начался в школе, а затем продолжился у одного из жилых домов. В драке участвовало около 15 человек. Раненый подросток был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, он потерял много крови.По данным МВД, обвиняемый холодным оружием нанес ранения сверстнику и скрылся с места преступления. Предполагаемого преступника задержали по горячим следам через несколько часов после преступления.Следствие ведется по статье "Попытка умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах, совершенная в отношении несовершеннолетнего". Преступление наказывается тюремным заключением на срок от 13 до 17 лет.Раненому подростку была проведена операция. Он остается в клинике.
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происшествия, новости, грузия, тбилиси
Кровавая разборка школьников в Тбилиси: задержан обвиняемый в попытке убийства
Массовая драка школьников в Тбилиси завершилась кровопролитием
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Грузинские полицейские задержали в Тбилиси 16-летнего подростка по обвинению в попытке умышленного убийства несовершеннолетнего, сообщает пресс-служба МВД Грузии.
Инцидент произошел накануне в Самгорском районе Тбилиси. По информации СМИ, конфликт между подростками начался в школе, а затем продолжился у одного из жилых домов. В драке участвовало около 15 человек. Раненый подросток был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, он потерял много крови.
По данным МВД, обвиняемый холодным оружием нанес ранения сверстнику и скрылся с места преступления. Предполагаемого преступника задержали по горячим следам через несколько часов после преступления.
Следствие ведется по статье "Попытка умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах, совершенная в отношении несовершеннолетнего". Преступление наказывается тюремным заключением на срок от 13 до 17 лет.
Раненому подростку была проведена операция. Он остается в клинике.