https://sputnik-georgia.ru/20220531/letim-v-gruziyu-legko-266985911.html

Летим в Грузию? Легко!

Летим в Грузию? Легко!

Грузия задышала полной грудью – большинство ковидных ограничений снято и туризм вернулся в привычную колею 31.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-31T10:14+0400

2022-05-31T10:14+0400

2022-05-31T10:14+0400

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грузия

туризм

грузия делает ставку на туризм

туризм в грузии

общество

экономика

лето

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На носу лето, а это значит, что страну планирует посетить множество туристов из стран Ближнего зарубежья, России, Европы и других частей света. Приятно радует и статистика. Грузия за четыре месяца 2022 года восстановила показатели 2019 года на 68,9%. Доходы страны от международных путешественников за этот срок составили 582,3 миллиона долларов. На отдых в Грузии едут не только в Тбилиси, но и в черноморскую столицу Аджарии – колоритный Батуми, а еще на многочисленные курорты и в горы, великолепие которых покоряет туристов круглый год. Напомним, попасть в Грузию можно разными способами: сухопутным путем (на автомобиле, автобусе, поезде), морем или по воздуху – в стране работает три международных аэропорта (Тбилиси, Кутаиси, Батуми). Так что куда ни глянь, все дороги ведут в Грузию!

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, туризм, грузия делает ставку на туризм, туризм в грузии, общество, экономика, лето