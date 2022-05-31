https://sputnik-georgia.ru/20220531/letim-v-gruziyu-legko-266985911.html
Летим в Грузию? Легко!
Летим в Грузию? Легко!
Грузия задышала полной грудью – большинство ковидных ограничений снято и туризм вернулся в привычную колею 31.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-31T10:14+0400
2022-05-31T10:14+0400
2022-05-31T10:14+0400
карикатуры
грузия
туризм
грузия делает ставку на туризм
туризм в грузии
общество
экономика
лето
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На носу лето, а это значит, что страну планирует посетить множество туристов из стран Ближнего зарубежья, России, Европы и других частей света. Приятно радует и статистика. Грузия за четыре месяца 2022 года восстановила показатели 2019 года на 68,9%. Доходы страны от международных путешественников за этот срок составили 582,3 миллиона долларов. На отдых в Грузии едут не только в Тбилиси, но и в черноморскую столицу Аджарии – колоритный Батуми, а еще на многочисленные курорты и в горы, великолепие которых покоряет туристов круглый год. Напомним, попасть в Грузию можно разными способами: сухопутным путем (на автомобиле, автобусе, поезде), морем или по воздуху – в стране работает три международных аэропорта (Тбилиси, Кутаиси, Батуми). Так что куда ни глянь, все дороги ведут в Грузию!
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, туризм, грузия делает ставку на туризм, туризм в грузии, общество, экономика, лето
Летим в Грузию? Легко!
Грузия задышала полной грудью – большинство ковидных ограничений снято и туризм вернулся в привычную колею
На носу лето, а это значит, что страну планирует посетить множество туристов из стран Ближнего зарубежья, России, Европы и других частей света.
Приятно радует и статистика. Грузия за четыре месяца 2022 года восстановила показатели 2019 года на 68,9%. Доходы страны от международных путешественников за этот срок составили 582,3 миллиона долларов.
На отдых в Грузии едут не только в Тбилиси, но и в черноморскую столицу Аджарии – колоритный Батуми, а еще на многочисленные курорты и в горы, великолепие которых покоряет туристов круглый год.
Напомним, попасть в Грузию можно разными способами: сухопутным путем (на автомобиле, автобусе, поезде), морем или по воздуху – в стране работает три международных аэропорта (Тбилиси, Кутаиси, Батуми). Так что куда ни глянь, все дороги ведут в Грузию!