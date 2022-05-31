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Находящиеся в Грузии граждане Казахстана смогут участвовать в референдуме
Находящиеся в Грузии граждане Казахстана смогут участвовать в референдуме
Республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Казахстана состоится 5 июня 31.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-31T19:36+0400
2022-05-31T19:36+0400
2022-05-31T19:36+0400
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касым-жомарт токаев
казахстан
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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Граждане Казахстана смогут проголосовать на конституционном референдуме в участковой комиссии, открытой в здании дипломатического представительства страны в Тбилиси, сообщили Sputnik Грузия в посольстве Казахстана.Республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Казахстана состоится 5 июня на участке для голосования № 277 при Посольстве Республики Казахстан в Грузии с 7:00 до 20:00.Каждый гражданин Казахстана, достигший 18-летнего возраста, обладающий активным избирательным правом, имеет конституционное право принимать участие в референдуме.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вынести вопрос изменений в Конституцию, направленных на модернизацию и демократизацию политической системы страны, на всенародный референдум, выступая 29 апреля на сессии Ассамблеи народа Казахстана.Поправки призваны закрепить окончательный переход от "суперпрезидентской" формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. С этой целью поправками снижается излишняя концентрация президентских полномочий. В частности, сокращается участие главы государства в формировании верхней палаты парламента, ограничивается его влияние на местные представительные и исполнительные органы.Кроме того, устанавливается запрет на членство главы государства в политических партиях на период президентства. Аналогичные требования будут распространяться на председателей и членов Центральной избирательной комиссии, счетного комитета, глав регионов и их заместителей.Поправки также устанавливают запрет на занятие близкими родственниками главы государства руководящих должностей в государственных и квазигосударственных структурах.Ряд поправок направлен на соблюдение прав и свобод граждан, в том числе о создании конституционного суда, закреплении статуса уполномоченного по правам человека на конституционном уровне и о безоговорочном запрете смертной казни. Кроме того, в обновленной Конституции будут исключены упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента страны.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, касым-жомарт токаев , казахстан
Находящиеся в Грузии граждане Казахстана смогут участвовать в референдуме
Республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Казахстана состоится 5 июня
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik.
Граждане Казахстана смогут проголосовать на конституционном референдуме в участковой комиссии, открытой в здании дипломатического представительства страны в Тбилиси, сообщили Sputnik Грузия
в посольстве Казахстана.
Республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Казахстана состоится 5 июня на участке для голосования № 277 при Посольстве Республики Казахстан в Грузии с 7:00 до 20:00.
"В Грузии много граждан Казахстана. У нас на постоянном учете 82 человека, это в основном сотрудники казахстанских фирм и компаний, работающих в Грузии. Участок в Тбилиси откроется с семи утра, мы всех ждем", - сообщила собеседница агентства.
Каждый гражданин Казахстана, достигший 18-летнего возраста, обладающий активным избирательным правом, имеет конституционное право принимать участие в референдуме.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вынести вопрос изменений в Конституцию, направленных на модернизацию и демократизацию политической системы страны, на всенародный референдум, выступая 29 апреля на сессии Ассамблеи народа Казахстана.
Поправки призваны закрепить окончательный переход от "суперпрезидентской" формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. С этой целью поправками снижается излишняя концентрация президентских полномочий. В частности, сокращается участие главы государства в формировании верхней палаты парламента, ограничивается его влияние на местные представительные и исполнительные органы.
Кроме того, устанавливается запрет на членство главы государства в политических партиях на период президентства. Аналогичные требования будут распространяться на председателей и членов Центральной избирательной комиссии, счетного комитета, глав регионов и их заместителей.
Поправки также устанавливают запрет на занятие близкими родственниками главы государства руководящих должностей в государственных и квазигосударственных структурах.
Ряд поправок направлен на соблюдение прав и свобод граждан, в том числе о создании конституционного суда, закреплении статуса уполномоченного по правам человека на конституционном уровне и о безоговорочном запрете смертной казни. Кроме того, в обновленной Конституции будут исключены упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента страны.