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Полиция в Грузии не политизирована – премьер

Полиция в Грузии не политизирована – премьер

Глава грузинского правительства категорически осудил попытки оскорбить деятельность и профессию полицейского 31.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-31T14:37+0400

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2022-05-31T14:55+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Грузинская полиция больше не политизирована, она одинаково защищает каждого гражданина страны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Глава грузинского правительства во вторник выступил на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня полиции, которое состоялось у административного здания министерства внутренних дел в Тбилиси.Премьер также отметил, что абсолютно недопустимы незаслуженные и оскорбительные высказывания в адрес полиции, которые, к сожалению, часто звучат от оппонентов."Безусловно, с этим нельзя смириться, мы не должны допустить никакого компромисса. Ни один подобный факт не должен остаться без реагирования. Полицейский должен быть неприкосновенным", – подчеркнул премьер.Глава грузинского правительства категорически осудил любую попытку оскорбить деятельность и профессию полицейского."Каждое подобное действие будет строго наказано, и мы не допустим ни единого компромисса", – подчеркнул премьер.День полиции был учрежден в апреле 2010 года указом третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Праздник ежегодно отмечался 6 мая в День святого Георгия, что вызывало неоднозначную реакцию в грузинском обществе.После того, как в 2013 году главой государства стал Георгий Маргвелашвили и к власти пришла "Грузинская мечта", празднование Дня полиции сначала перенесли на 30 мая, а затем на 2 июня. В последние годы День грузинской полиции отмечается 31 мая.

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