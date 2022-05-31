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Все работники заводов "Боржоми" участвуют в забастовке - глава профсоюзов

Все работники заводов "Боржоми" участвуют в забастовке - глава профсоюзов

Администрацию компании обвинили в попытках запугать бастующих, чтобы они вернулись на рабочие места 31.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-31T16:41+0400

2022-05-31T16:41+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Председатель отраслевых Профсоюзов Георгий Диасамидзе опроверг заявление директора первого завода по розливу минеральной воды "Боржоми" Мераба Ахметели о том, что не все работники заводов бастуют.Ранее директор первого завода "Боржоми" заявил, что часть работников завода продолжает работать. Он также заявил, что в нынешней финансовой ситуации невозможно повысить зарплату работников на 25%.Глава профсоюзов обвинил администрацию компании в попытках запугать бастующих, чтобы они вернулись на рабочие места. Работники заводов по производству минеральной воды "Боржоми" объявили полномасштабную и бессрочную забастовку 31 мая. Они требуют вернуть уволенных сотрудников, выплатить зарплаты и повысить их на 25%, восстановить прежние условия труда, заключить с работниками долгосрочные контракты, исключить факты шантажа сотрудников и уволить лиц, которые участвовали в запугивании персонала.В конце апреля компания IDS Borjomi сообщила о временной приостановке производства в Грузии из-за финансовых проблем, вызванных ситуацией на Украине. Работникам предложили новые условия, часть с ними не согласилась и начала акции протеста. В результате были уволены 50 человек.По словам Диасамидзе, руководство компании освободило рабочий персонал, но сокращения не коснулись сотрудников администрации.

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