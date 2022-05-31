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Прокуратура Грузии подтвердила задержание сыновей вора в законе "Дато Тбилисского"

Прокуратура Грузии подтвердила задержание сыновей вора в законе "Дато Тбилисского"

Обвиняемые незаконно пересекли границу Грузии и незаконно приобрели огнестрельное оружие 31.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-31T18:38+0400

2022-05-31T18:38+0400

2022-05-31T18:38+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии подтвердила задержание сыновей покойного вора в законе "Дато Тбилисского" Гуки и Давида Какулия по делу о стрельбе в центре Тбилиси 27 мая.По данным Генпрокуратуры, братьям предъявили обвинения в незаконном пересечении государственной границы Грузии, приобретении, ношении и хранении огнестрельного оружия и попытке умышленного убийства, совершенной группой лиц.В результате стрельбы множественные ранения получил один человек, кроме того, был ранен в ногу другой человек, находившийся в том месте во время стрельбы.Также следствие установило, что обвиняемые незаконно пересекли границу Грузии и в стране незаконно приобрели огнестрельное оружие, которое хранили в съемной квартире. По предъявленным обвинениям братьям Какулия грозит от 13 до 17 лет.По данным прокуратуры, МВД Грузии идет расследование причастности братьев к другим преступлениям.В частности СМИ рассматривают причастность братьев к делу об убийстве 22-летнего программиста Нико Кварацхелия, который является сыном другого вора в законе – Гии Кварацхелия. По версии СМИ, этот криминальный авторитет был причастен к убийству "Дато Тбилисского", и таким образом его сыновья отомстили Гие Кварацхелия.Создатель грузинской онлайн-платформы Feedc был убит 15 сентября 2021 года. В 22-летнего Кварацхелия было выпущено более десяти пуль. Подозреваемые в убийстве Ако Челидзе и Георгия Кавиладзе были идентифицированы по записям видеокамер. Их задержали в пригороде Тбилиси Цхнети 7 октября в ходе спецоперации.В середине апреля Тбилисский городской суд признал Челидзе и Кавиладзе виновными в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах и в незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. Челидзе получил 17 лет тюрьмы, а Кавиладзе – 16.

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прокуратура, грузия, новости, происшествия, тбилиси, преступность в грузии