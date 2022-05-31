Сотни грузовых фур окружили Тбилиси - фоторепортаж Sputnik

Фуры, которые стоят в очереди на дороге, едут со стороны Армении через Грузию в Россию. Однако из-за открытия сухопутной границы для обычных граждан и нехватки пропускной способности КПП "Верхний Ларс", они скапливаются в огромные многокилометровые "змеи", занимающие на дороге одну или даже две полосы. 1) На дорогах Грузии опять /многокилометровые пробки2) На подъезде к Тбилиси /фуры выстроились /в три ряда3) Они едут со стороны /грузино-армянской границы /к Верхнему Ларсу4) Раньше очереди на выезд в Россию /начинались у города Душети5) А сейчас – здесь, на /объездной дороге /вдоль Тбилиси6) Главные причины - /недавнее открытие /сухопутной границы7) и пропускная способность /КПП «Верхний Ларс»8) Некоторые фуры стоят тут /уже третью неделю9) Дальнобойщики бьют тревогу /и просят о помощи10) Их товар портится, а /за каждый день простоя /начисляется штраф12) Артур, дальнобойщик- Пятые сутки стоим, /как стояли, так и стоим- И не знаем, когда поедем- Причину не сообщают- Говорят, когда скажут, /так и отпустятАли, дальнобойщик- Я шесть суток, как заехал /в Грузию,но стою в конце очереди- В начале ребята стоят /уже 18-20 дней- Как вы видите, много машин /- Фур 300 здесь стоит,у нас ни воды, ничего14) Водители признаются, /что в огромной очереди,15) которая тянется от одной /границы до другой,16) на благополучный исход /надеятся очень сложно17) А между тем российский Минтранс /сообщил, что работает18) над увеличением пропускной /способности «Верхнего Ларса"
На объездной дороге вдоль Тбилиси грузовые фуры выстроились в многокилометровую очередь. Тут множество машин. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, что происходит на дороге и почему грузовики стоят.
Фуры, которые стоят в очереди на дороге, едут со стороны Армении через Грузию в Россию. Однако из-за открытия сухопутной границы для обычных граждан и нехватки пропускной способности КПП "Верхний Ларс", они скапливаются в огромные многокилометровые "змеи", занимающие на дороге одну или даже две полосы.
Каждый день количество фур в гигантской очереди растет. В прежние годы, когда в сторону границы возникали пробки из грузовиков, они начинались у города Душети на Военно-Грузинской дороге. Теперь же сотни трейлеров стоят в очереди уже у Тбилиси.
Каждый день количество фур в гигантской очереди растет. В прежние годы, когда в сторону границы возникали пробки из грузовиков, они начинались у города Душети на Военно-Грузинской дороге. Теперь же сотни трейлеров стоят в очереди уже у Тбилиси.