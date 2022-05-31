https://sputnik-georgia.ru/20220531/sotni-gruzovykh-fur-okruzhili-tbilisi---fotoreportazh-sputnik-267034353.html

Сотни грузовых фур окружили Тбилиси - фоторепортаж Sputnik

Сотни грузовых фур окружили Тбилиси - фоторепортаж Sputnik

На объездной дороге вдоль Тбилиси грузовые фуры выстроились в многокилометровую очередь. Тут множество машин. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, что... 31.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-31T23:36+0400

2022-05-31T23:36+0400

2022-06-01T01:02+0400

новости в фотографиях

фотоленты

новости грузии в фотографиях

мультимедиа

грузоперевозки

грузовики

военно-грузинская дорога

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/1f/267029178_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_183ea25b86e0b8e024915f6f431f0ca4.jpg

Фуры, которые стоят в очереди на дороге, едут со стороны Армении через Грузию в Россию. Однако из-за открытия сухопутной границы для обычных граждан и нехватки пропускной способности КПП "Верхний Ларс", они скапливаются в огромные многокилометровые "змеи", занимающие на дороге одну или даже две полосы. 1) На дорогах Грузии опять /многокилометровые пробки2) На подъезде к Тбилиси /фуры выстроились /в три ряда3) Они едут со стороны /грузино-армянской границы /к Верхнему Ларсу4) Раньше очереди на выезд в Россию /начинались у города Душети5) А сейчас – здесь, на /объездной дороге /вдоль Тбилиси6) Главные причины - /недавнее открытие /сухопутной границы7) и пропускная способность /КПП «Верхний Ларс»8) Некоторые фуры стоят тут /уже третью неделю9) Дальнобойщики бьют тревогу /и просят о помощи10) Их товар портится, а /за каждый день простоя /начисляется штраф12) Артур, дальнобойщик- Пятые сутки стоим, /как стояли, так и стоим- И не знаем, когда поедем- Причину не сообщают- Говорят, когда скажут, /так и отпустятАли, дальнобойщик- Я шесть суток, как заехал /в Грузию,но стою в конце очереди- В начале ребята стоят /уже 18-20 дней- Как вы видите, много машин /- Фур 300 здесь стоит,у нас ни воды, ничего14) Водители признаются, /что в огромной очереди,15) которая тянется от одной /границы до другой,16) на благополучный исход /надеятся очень сложно17) А между тем российский Минтранс /сообщил, что работает18) над увеличением пропускной /способности «Верхнего Ларса"

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости в фотографиях, фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, грузоперевозки, грузовики, военно-грузинская дорога, фото