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https://sputnik-georgia.ru/20220531/sotni-gruzovykh-fur-okruzhili-tbilisi---fotoreportazh-sputnik-267034353.html
Сотни грузовых фур окружили Тбилиси - фоторепортаж Sputnik
Сотни грузовых фур окружили Тбилиси - фоторепортаж Sputnik
На объездной дороге вдоль Тбилиси грузовые фуры выстроились в многокилометровую очередь. Тут множество машин. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, что... 31.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-31T23:36+0400
2022-06-01T01:02+0400
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Фуры, которые стоят в очереди на дороге, едут со стороны Армении через Грузию в Россию. Однако из-за открытия сухопутной границы для обычных граждан и нехватки пропускной способности КПП "Верхний Ларс", они скапливаются в огромные многокилометровые "змеи", занимающие на дороге одну или даже две полосы. 1) На дорогах Грузии опять /многокилометровые пробки2) На подъезде к Тбилиси /фуры выстроились /в три ряда3) Они едут со стороны /грузино-армянской границы /к Верхнему Ларсу4) Раньше очереди на выезд в Россию /начинались у города Душети5) А сейчас – здесь, на /объездной дороге /вдоль Тбилиси6) Главные причины - /недавнее открытие /сухопутной границы7) и пропускная способность /КПП «Верхний Ларс»8) Некоторые фуры стоят тут /уже третью неделю9) Дальнобойщики бьют тревогу /и просят о помощи10) Их товар портится, а /за каждый день простоя /начисляется штраф12) Артур, дальнобойщик- Пятые сутки стоим, /как стояли, так и стоим- И не знаем, когда поедем- Причину не сообщают- Говорят, когда скажут, /так и отпустятАли, дальнобойщик- Я шесть суток, как заехал /в Грузию,но стою в конце очереди- В начале ребята стоят /уже 18-20 дней- Как вы видите, много машин /- Фур 300 здесь стоит,у нас ни воды, ничего14) Водители признаются, /что в огромной очереди,15) которая тянется от одной /границы до другой,16) на благополучный исход /надеятся очень сложно17) А между тем российский Минтранс /сообщил, что работает18) над увеличением пропускной /способности «Верхнего Ларса"
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Сотни грузовых фур окружили Тбилиси - фоторепортаж Sputnik

23:36 31.05.2022 (обновлено: 01:02 01.06.2022)
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На объездной дороге вдоль Тбилиси грузовые фуры выстроились в многокилометровую очередь. Тут множество машин. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, что происходит на дороге и почему грузовики стоят.
Фуры, которые стоят в очереди на дороге, едут со стороны Армении через Грузию в Россию. Однако из-за открытия сухопутной границы для обычных граждан и нехватки пропускной способности КПП "Верхний Ларс", они скапливаются в огромные многокилометровые "змеи", занимающие на дороге одну или даже две полосы.
© photo: Sputnik / Stringer

Огромная многокилометровая очередь из грузовых трейлеров и фур на объездной дороге близ столицы Грузии.

Огромная многокилометровая очередь из грузовых трейлеров и фур на объездной дороге близ столицы Грузии. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Огромная многокилометровая очередь из грузовых трейлеров и фур на объездной дороге близ столицы Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

Фуры, которые стоят в очереди на дороге, едут со стороны Армении через Грузию в Россию.

Фуры, которые стоят в очереди на дороге, едут со стороны Армении через Грузию в Россию. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Фуры, которые стоят в очереди на дороге, едут со стороны Армении через Грузию в Россию.

© photo: Sputnik / Stringer

Водители ждут целыми неделями, когда им разрешат продолжить путь по Военно-Грузинской дороге.

Водители ждут целыми неделями, когда им разрешат продолжить путь по Военно-Грузинской дороге. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Водители ждут целыми неделями, когда им разрешат продолжить путь по Военно-Грузинской дороге.

© photo: Sputnik / Stringer

Некоторые из водителей грузовых автомашин ждут открытия дороги уже почти три недели.

Некоторые из водителей грузовых автомашин ждут открытия дороги уже почти три недели. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Некоторые из водителей грузовых автомашин ждут открытия дороги уже почти три недели.

© photo: Sputnik / Stringer

Возникновение такой гигантской пробки связано с тем, что для обычных граждан после снятия ковид-ограничений в РФ недавно открылась сухопутная граница между Грузией и Россией.

Возникновение такой гигантской пробки связано с тем, что для обычных граждан после снятия ковид-ограничений в РФ недавно открылась сухопутная граница между Грузией и Россией. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Возникновение такой гигантской пробки связано с тем, что для обычных граждан после снятия ковид-ограничений в РФ недавно открылась сухопутная граница между Грузией и Россией.

© photo: Sputnik / Stringer

Пропускная способность КПП "Верхний Ларс" после этого понизилась и стала для водителей трейлеров проблемой.

Пропускная способность КПП &quot;Верхний Ларс&quot; после этого понизилась и стала для водителей трейлеров проблемой. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Пропускная способность КПП "Верхний Ларс" после этого понизилась и стала для водителей трейлеров проблемой.

© photo: Sputnik / Stringer

Фуры стоят в очереди так долго, что некоторые из товаров, которые они перевозят, начинают портится.

Фуры стоят в очереди так долго, что некоторые из товаров, которые они перевозят, начинают портится. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Фуры стоят в очереди так долго, что некоторые из товаров, которые они перевозят, начинают портится.

© photo: Sputnik / Stringer

В очереди на объездной дороге - около 300 грузовиков. Или даже больше.

В очереди на объездной дороге - около 300 грузовиков. Или даже больше. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

В очереди на объездной дороге - около 300 грузовиков. Или даже больше.

© photo: Sputnik / Stringer

Те, кто стоит в конце очереди - на территории Грузии уже неделю. А в начале очереди есть и такие, кто провел в ней 20 дней.

Те, кто стоит в конце очереди - на территории Грузии уже неделю. А в начале очереди есть и такие, кто провел в ней 20 дней. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Те, кто стоит в конце очереди - на территории Грузии уже неделю. А в начале очереди есть и такие, кто провел в ней 20 дней.

© photo: Sputnik / Stringer

Дальнобойщики бьют тревогу и просят о помощи. У них нет еды и кончается вода. Поблизости магазинов нет, а оставить свои машины водители не могут.

Дальнобойщики бьют тревогу и просят о помощи. У них нет еды и кончается вода. Поблизости магазинов нет, а оставить свои машины водители не могут. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Дальнобойщики бьют тревогу и просят о помощи. У них нет еды и кончается вода. Поблизости магазинов нет, а оставить свои машины водители не могут.

© photo: Sputnik / Stringer

Причины того, почему дорога закрыта и когда машинам разрешат ехать, водителям не сообщают. Они живут в полном неведении относительно ближайшего будущего.

Причины того, почему дорога закрыта и когда машинам разрешат ехать, водителям не сообщают. Они живут в полном неведении относительно ближайшего будущего. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Причины того, почему дорога закрыта и когда машинам разрешат ехать, водителям не сообщают. Они живут в полном неведении относительно ближайшего будущего.

© photo: Sputnik / Stringer

Каждый день количество фур в гигантской очереди растет. В прежние годы, когда в сторону границы возникали пробки из грузовиков, они начинались у города Душети на Военно-Грузинской дороге. Теперь же сотни трейлеров стоят в очереди уже у Тбилиси.

Каждый день количество фур в гигантской очереди растет. В прежние годы, когда в сторону границы возникали пробки из грузовиков, они начинались у города Душети на Военно-Грузинской дороге. Теперь же сотни трейлеров стоят в очереди уже у Тбилиси. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Каждый день количество фур в гигантской очереди растет. В прежние годы, когда в сторону границы возникали пробки из грузовиков, они начинались у города Душети на Военно-Грузинской дороге. Теперь же сотни трейлеров стоят в очереди уже у Тбилиси.

1) На дорогах Грузии опять /
многокилометровые пробки
2) На подъезде к Тбилиси /
фуры выстроились /
в три ряда
3) Они едут со стороны /
грузино-армянской границы /
к Верхнему Ларсу
4) Раньше очереди на выезд в Россию /
начинались у города Душети
5) А сейчас – здесь, на /
объездной дороге /
вдоль Тбилиси
6) Главные причины - /
недавнее открытие /
сухопутной границы
7) и пропускная способность /
КПП «Верхний Ларс»
8) Некоторые фуры стоят тут /
уже третью неделю
9) Дальнобойщики бьют тревогу /
и просят о помощи
10) Их товар портится, а /
за каждый день простоя /
начисляется штраф
12) Артур, дальнобойщик
- Пятые сутки стоим, /
как стояли, так и стоим
- И не знаем, когда поедем
- Причину не сообщают
- Говорят, когда скажут, /
так и отпустят
Али, дальнобойщик
- Я шесть суток, как заехал /
в Грузию,
но стою в конце очереди
- В начале ребята стоят /
уже 18-20 дней
- Как вы видите, много машин /
- Фур 300 здесь стоит,
у нас ни воды, ничего
14) Водители признаются, /
что в огромной очереди,
15) которая тянется от одной /
границы до другой,
16) на благополучный исход /
надеятся очень сложно
17) А между тем российский Минтранс /
сообщил, что работает
18) над увеличением пропускной /
способности «Верхнего Ларса"
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