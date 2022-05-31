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Спикер парламента Грузии поздравил полицейских с праздником
Спикер парламента Грузии поздравил полицейских с праздником
Грузинские полицейские выполняют свою работ с высоким профессионализмом, отметил глава парламента 31.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-31T15:36+0400
2022-05-31T15:36+0400
2022-05-31T15:36+0400
грузия
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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Жители и гости Грузии чувствуют себя в безопасности и это заслуга грузинских полицейских, говорится в заявлении председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили.Глава грузинского законодательного органа поздравил грузинских полицейских с профессиональным праздником, который отмечается в стране 31 мая.От имени парламента Грузии, глава грузинского законодательного органа поблагодарил полицейских за службу.День полиции был учрежден в апреле 2010 года указом третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Праздник ежегодно отмечался 6 мая в День святого Георгия, что вызывало неоднозначную реакцию в грузинском обществе.После того, как в 2013 году главой государства стал Георгий Маргвелашвили и к власти пришла "Грузинская мечта", празднование Дня полиции сначала перенесли на 30 мая, а затем на 2 июня. В последние годы День грузинской полиции отмечается 31 мая.
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грузия, новости, михаил саакашвили, грузинская мечта
Спикер парламента Грузии поздравил полицейских с праздником
Грузинские полицейские выполняют свою работ с высоким профессионализмом, отметил глава парламента
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Жители и гости Грузии чувствуют себя в безопасности и это заслуга грузинских полицейских, говорится в заявлении председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили.
Глава грузинского законодательного органа поздравил грузинских полицейских с профессиональным праздником, который отмечается в стране 31 мая.
"На вас возложена одна из самых сложных и почетных миссий – забота о безопасности и спокойствии людей. Вы выполняйте эту миссию ежегодно с высоким профессионализмом и преданностью. Заслуга каждого из вас, что граждане Грузии и гости нашей страны чувствуют себя защищенными", – говорится в заявлении Папуашвили.
От имени парламента Грузии, глава грузинского законодательного органа поблагодарил полицейских за службу.
День полиции был учрежден в апреле 2010 года указом третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Праздник ежегодно отмечался 6 мая в День святого Георгия, что вызывало неоднозначную реакцию в грузинском обществе.
После того, как в 2013 году главой государства стал Георгий Маргвелашвили и к власти пришла "Грузинская мечта", празднование Дня полиции сначала перенесли на 30 мая, а затем на 2 июня. В последние годы День грузинской полиции отмечается 31 мая.