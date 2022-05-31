https://sputnik-georgia.ru/20220531/test-ko-vsemirnomu-dnyu-bez-tabaka-267028170.html
Тест ко Всемирному дню без табака
Тест ко Всемирному дню без табака
Всемирная организация здравоохранения ежегодно отмечает этот День для широкого информирования о вредных и смертельных последствиях употребления табака и... 31.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-31T19:59+0400
2022-05-31T19:59+0400
2022-05-31T19:59+0400
тесты
всемирный день без табака
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест об интересных и пугающих фактах о табаке.
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тесты, всемирный день без табака, тесты
Тест ко Всемирному дню без табака
Всемирная организация здравоохранения ежегодно отмечает этот День для широкого информирования о вредных и смертельных последствиях употребления табака и пассивного курения
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест об интересных и пугающих фактах о табаке.