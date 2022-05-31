https://sputnik-georgia.ru/20220531/test-ko-vsemirnomu-dnyu-bez-tabaka-267028170.html

Тест ко Всемирному дню без табака

Тест ко Всемирному дню без табака

Всемирная организация здравоохранения ежегодно отмечает этот День для широкого информирования о вредных и смертельных последствиях употребления табака и... 31.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-31T19:59+0400

2022-05-31T19:59+0400

2022-05-31T19:59+0400

тесты

всемирный день без табака

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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест об интересных и пугающих фактах о табаке.

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

тесты, всемирный день без табака, тесты