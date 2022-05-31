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https://sputnik-georgia.ru/20220531/test-ko-vsemirnomu-dnyu-bez-tabaka-267028170.html
Тест ко Всемирному дню без табака
Тест ко Всемирному дню без табака
Всемирная организация здравоохранения ежегодно отмечает этот День для широкого информирования о вредных и смертельных последствиях употребления табака и... 31.05.2022, Sputnik Грузия
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тесты
всемирный день без табака
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест об интересных и пугающих фактах о табаке.
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тесты, всемирный день без табака, тесты

Тест ко Всемирному дню без табака

19:59 31.05.2022
© Sputnik / Alexander ImedashviliПредупреждающая табличка на бензоколонке с надписью "Не курить!"
Предупреждающая табличка на бензоколонке с надписью Не курить! - Sputnik Грузия, 1920, 31.05.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Всемирная организация здравоохранения ежегодно отмечает этот День для широкого информирования о вредных и смертельных последствиях употребления табака и пассивного курения
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест об интересных и пугающих фактах о табаке.
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Начнем с самого начала. Где родина табака?
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