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В Батуми задержан турецкий бизнесмен, владелец крупнейших гостиниц в городе – СМИ

В Батуми задержан турецкий бизнесмен, владелец крупнейших гостиниц в городе – СМИ

Причиной задержания, по одной из версий, могло стать строительство компанией Озтюрка жилых домов без разрешения 31.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-31T18:53+0400

2022-05-31T18:53+0400

2022-05-31T18:53+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Владелец компании "Метро холдинг", которой принадлежат крупнейшие гостиницы в Батуми, Галиф Озтюрк задержан, сообщает Аджарское телевидение. Компании Галифа Озтюрка принадлежат крупнейшая гостиница Батуми "Эйфория", отели "Интурист", "Метро скай тауэр" и "Бизнес ледженд", а также торговый центр "Метро сити". По одной из версий, причиной задержания могло стать строительство жилых домов без разрешения компанией Озтюрка "Метро терминал", входящей в холдинг.

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турция, батуми, аджария, грузия, новости, происшествия