https://sputnik-georgia.ru/20220531/v-gruzii-torzhestvenno-otmechayut-den-politsii-267008085.html
В Грузии торжественно отмечают День полиции
В Грузии торжественно отмечают День полиции
День полиции был учрежден в 2010 году указом третьего президента Грузии Михаила Саакашвили 31.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-31T11:56+0400
2022-05-31T11:56+0400
2022-05-31T14:14+0400
полиция
грузия
новости
вахтанг гомелаури
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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. В Грузии отмечают День полиции – праздничное мероприятие проходит у административного здания министерства внутренних дел.Перед зданием выстроились представители разных подразделений МВД, после чего прозвучал государственный гимн Грузии. Парад принял министр внутренних дел страны Вахтанг Гомелаури.По его словам, защита прав и свобод человека, создание безопасной среды для общества, борьба с преступностью являются самой ответственной общественной ролью каждого из нас."Сегодня у нас есть полиция, ориентированная на интересы справедливости и человека. За последние годы как никогда для полицейского важна жизнь человека и ее неприкосновенность", – отметил Гомелаури.Как отметил глава МВД, по инициативе премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили продолжается активная работа над улучшением полицейской инфраструктуры и созданием условий работы европейского стандарта для полицейских."Также мы продолжаем активную работу для обеспечения достойных социальных гарантий для каждого сотрудника министерства", – добавил Гомелаури.На праздничном мероприятии также выступили президент и премьер-министр страны.День полиции был учрежден в апреле 2010 года указом третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Праздник ежегодно отмечался 6 мая в День святого Георгия, что вызывало неоднозначную реакцию в грузинском обществе.После того, как в 2013 году главой государства стал Георгий Маргвелашвили и к власти пришла "Грузинская мечта", празднование Дня полиции сначала перенесли на 30 мая, а затем на 2 июня. В последние годы День грузинской полиции отмечается 31 мая.
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полиция, грузия, новости, вахтанг гомелаури
В Грузии торжественно отмечают День полиции
11:56 31.05.2022 (обновлено: 14:14 31.05.2022)
День полиции был учрежден в 2010 году указом третьего президента Грузии Михаила Саакашвили
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. В Грузии отмечают День полиции – праздничное мероприятие проходит у административного здания министерства внутренних дел.
Перед зданием выстроились представители разных подразделений МВД, после чего прозвучал государственный гимн Грузии. Парад принял министр внутренних дел страны Вахтанг Гомелаури.
"Сегодняшний день является символичным подчеркиванием того, что строительство современного грузинского государства, защита безопасности наших граждан держится и будет держаться на самоотверженном труде каждого из вас. Забота о гражданах страны, защита их безопасности – профессиональный долг полицейского", – заявил Гомелаури.
По его словам, защита прав и свобод человека, создание безопасной среды для общества, борьба с преступностью являются самой ответственной общественной ролью каждого из нас.
"Сегодня у нас есть полиция, ориентированная на интересы справедливости и человека. За последние годы как никогда для полицейского важна жизнь человека и ее неприкосновенность", – отметил Гомелаури.
Как отметил глава МВД, по инициативе премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили продолжается активная работа над улучшением полицейской инфраструктуры и созданием условий работы европейского стандарта для полицейских.
"Также мы продолжаем активную работу для обеспечения достойных социальных гарантий для каждого сотрудника министерства", – добавил Гомелаури.
На праздничном мероприятии также выступили президент и премьер-министр страны.
День полиции был учрежден в апреле 2010 года указом третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Праздник ежегодно отмечался 6 мая в День святого Георгия, что вызывало неоднозначную реакцию в грузинском обществе.
После того, как в 2013 году главой государства стал Георгий Маргвелашвили и к власти пришла "Грузинская мечта", празднование Дня полиции сначала перенесли на 30 мая, а затем на 2 июня. В последние годы День грузинской полиции отмечается 31 мая.