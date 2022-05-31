https://sputnik-georgia.ru/20220531/v-gruzii-torzhestvenno-otmechayut-den-politsii-267008085.html

В Грузии торжественно отмечают День полиции

В Грузии торжественно отмечают День полиции

День полиции был учрежден в 2010 году указом третьего президента Грузии Михаила Саакашвили 31.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-31T11:56+0400

2022-05-31T11:56+0400

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полиция

грузия

новости

вахтанг гомелаури

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. В Грузии отмечают День полиции – праздничное мероприятие проходит у административного здания министерства внутренних дел.Перед зданием выстроились представители разных подразделений МВД, после чего прозвучал государственный гимн Грузии. Парад принял министр внутренних дел страны Вахтанг Гомелаури.По его словам, защита прав и свобод человека, создание безопасной среды для общества, борьба с преступностью являются самой ответственной общественной ролью каждого из нас."Сегодня у нас есть полиция, ориентированная на интересы справедливости и человека. За последние годы как никогда для полицейского важна жизнь человека и ее неприкосновенность", – отметил Гомелаури.Как отметил глава МВД, по инициативе премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили продолжается активная работа над улучшением полицейской инфраструктуры и созданием условий работы европейского стандарта для полицейских."Также мы продолжаем активную работу для обеспечения достойных социальных гарантий для каждого сотрудника министерства", – добавил Гомелаури.На праздничном мероприятии также выступили президент и премьер-министр страны.День полиции был учрежден в апреле 2010 года указом третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Праздник ежегодно отмечался 6 мая в День святого Георгия, что вызывало неоднозначную реакцию в грузинском обществе.После того, как в 2013 году главой государства стал Георгий Маргвелашвили и к власти пришла "Грузинская мечта", празднование Дня полиции сначала перенесли на 30 мая, а затем на 2 июня. В последние годы День грузинской полиции отмечается 31 мая.

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полиция, грузия, новости, вахтанг гомелаури