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В Минздраве Грузии объяснили, как продолжит работу Республиканская больница
В Минздраве Грузии объяснили, как продолжит работу Республиканская больница
На днях появилась информация о массовом увольнении персонала, но дирекция клиники ее поспешно опровергла 31.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-31T17:36+0400
2022-05-31T17:36+0400
2022-05-31T17:36+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Тбилисская Центральная университетская клиника имени академика Н. Кипшидзе (Республиканская больница) продолжит работу в формате многопрофильного медучреждения, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.В Республиканской больнице идет реорганизация. На днях появилась информация о массовом увольнении персонала, но дирекция клиники ее опровергла. Больница работает в гибридном режиме, из-за чего сотрудники ковид-отделений распределены по разным департаментам. В резерв перевели сотрудников, у которых истек срок соглашений.Габуния также отметила, что в стране продолжается аудиторская проверка клиник и в ближайшем будущем ее результаты будут обнародованы.Напомним, что в течение последних двух лет, то есть с начала пандемии коронавируса, больница работала в качестве ковид-клиники. За это время Республиканская больница была одним из самых масштабных ковид-центров с 340 койками. За два года клиника приняла более десяти тысяч ковид-пациентов.С 10 мая республиканская больница принимает как ковид-пациентов, так и тех больных, которым нужна неотложная медицинская, стационарная или амбулаторная помощь.Пациенты могут получить сервисы по таким направлениям, как управление неотложных положений, общая хирургия, травматология, кардиохирургия, нейрохирургия, реанимация, лабораторные исследования, амбулаторное обслуживание.В Республиканской больнице обновлена инфраструктура и медтехника. Для перехода с ковид-клиники на гибридный режим проведены соответствующие эпидемиологические и инфраструктурные работы.В ближайшем будущем с целью усиления клиники планируется увеличение коек до 600 единиц и добавление других медицинских направлений, отмечают в Минздраве страны.Напомним, Республиканская больница входит в Медицинский холдинг Грузии, который объединяет клиники и медицинские центры, находящиеся на государственном финансировании.
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минздрав грузии, минздрав, республиканская больница, грузия, новости, общество
В Минздраве Грузии объяснили, как продолжит работу Республиканская больница
На днях появилась информация о массовом увольнении персонала, но дирекция клиники ее поспешно опровергла
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Тбилисская Центральная университетская клиника имени академика Н. Кипшидзе (Республиканская больница) продолжит работу в формате многопрофильного медучреждения, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.
В Республиканской больнице идет реорганизация. На днях появилась информация о массовом увольнении персонала, но дирекция клиники ее опровергла. Больница работает в гибридном режиме, из-за чего сотрудники ковид-отделений распределены по разным департаментам. В резерв перевели сотрудников, у которых истек срок соглашений.
"Этот процесс сопровождает определенная внутренняя перестановка. Персонал, который во время коронавируса был максимально загружен, сейчас уже вернется к тому рабочему месту, которое у них было до начала пандемии", - сказала журналистам Габуния.
Габуния также отметила, что в стране продолжается аудиторская проверка клиник и в ближайшем будущем ее результаты будут обнародованы.
Напомним, что в течение последних двух лет, то есть с начала пандемии коронавируса, больница работала в качестве ковид-клиники. За это время Республиканская больница была одним из самых масштабных ковид-центров с 340 койками. За два года клиника приняла более десяти тысяч ковид-пациентов.
С 10 мая республиканская больница принимает как ковид-пациентов, так и тех больных, которым нужна неотложная медицинская, стационарная или амбулаторная помощь.
Пациенты могут получить сервисы по таким направлениям, как управление неотложных положений, общая хирургия, травматология, кардиохирургия, нейрохирургия, реанимация, лабораторные исследования, амбулаторное обслуживание.
В Республиканской больнице обновлена инфраструктура и медтехника. Для перехода с ковид-клиники на гибридный режим проведены соответствующие эпидемиологические и инфраструктурные работы.
В ближайшем будущем с целью усиления клиники планируется увеличение коек до 600 единиц и добавление других медицинских направлений, отмечают в Минздраве страны.
Напомним, Республиканская больница входит в Медицинский холдинг Грузии, который объединяет клиники и медицинские центры, находящиеся на государственном финансировании.