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В Тбилиси пройдет день детей-предпринимателей
В Тбилиси пройдет день детей-предпринимателей
Дети смогут продемонстрировать свои изобретения и заявить о себе как о предпринимателях 31.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-31T12:26+0400
2022-05-31T12:26+0400
2022-05-31T12:36+0400
грузия
новости
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тбилиси
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ТБИЛИСИ, 31 мая – Sputnik. День детей-предпринимателей, во время которого юные участники представят свои инновационные проекты, пройдет в столичном торговом центре "Карвасла" 1 июня.Помимо экспозиционной части, гости мероприятии смогут сами принять участие в процессе, а именно – собирать модели и новые конструкции.Кроме этого, детей ждут развлекательные мероприятия с 15:00 до 17:00. Они смогут увидеть любимых сказочных героев, создавать фигуры из шариков, рисовать на лицах и многое другое. Посещение мероприятий свободное.
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грузия, новости, дети, общество, тбилиси
В Тбилиси пройдет день детей-предпринимателей
12:26 31.05.2022 (обновлено: 12:36 31.05.2022)
Дети смогут продемонстрировать свои изобретения и заявить о себе как о предпринимателях
ТБИЛИСИ, 31 мая – Sputnik. День детей-предпринимателей, во время которого юные участники представят свои инновационные проекты, пройдет в столичном торговом центре "Карвасла" 1 июня.
Дети представят различные работы – программированных роботов, модели многофункционального дома, а также лего-роботов, которые выполняют различные задачи и др.
Помимо экспозиционной части, гости мероприятии смогут сами принять участие в процессе, а именно – собирать модели и новые конструкции.
Кроме этого, детей ждут развлекательные мероприятия с 15:00 до 17:00. Они смогут увидеть любимых сказочных героев, создавать фигуры из шариков, рисовать на лицах и многое другое. Посещение мероприятий свободное.