https://sputnik-georgia.ru/20220531/v-tbilisi-proydet-den-detey-predprinimateley-267009249.html

В Тбилиси пройдет день детей-предпринимателей

В Тбилиси пройдет день детей-предпринимателей

Дети смогут продемонстрировать свои изобретения и заявить о себе как о предпринимателях 31.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-31T12:26+0400

2022-05-31T12:26+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мая – Sputnik. День детей-предпринимателей, во время которого юные участники представят свои инновационные проекты, пройдет в столичном торговом центре "Карвасла" 1 июня.Помимо экспозиционной части, гости мероприятии смогут сами принять участие в процессе, а именно – собирать модели и новые конструкции.Кроме этого, детей ждут развлекательные мероприятия с 15:00 до 17:00. Они смогут увидеть любимых сказочных героев, создавать фигуры из шариков, рисовать на лицах и многое другое. Посещение мероприятий свободное.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, дети, общество, тбилиси