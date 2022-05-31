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В Тбилиси вырастет цена на коммерческий газ
В Тбилиси вырастет цена на коммерческий газ
Потребительский тариф на газ, по которому жители Тбилиси оплачивают коммунальные счета, останется неизменным 31.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-31T23:59+0400
2022-05-31T23:59+0400
2022-05-31T23:59+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. С 1 июля вырастет стоимость непотребительского тарифа на газ для абонентов Tbilisi Energy с 1,1 лари за кубический метр до 1,35 лари за кубический метр, говорится в сообщении компании.Согласно сообщению компании, в Тбилиси 20 тысяч абонентов непотребительского тарифа.Причиной повышения тарифа на газ компания называет корректирование цен в соответствии с рыночными.При этом потребительский тариф на газ, по которому жители Тбилиси оплачивают коммунальные счета, останется неизменным.Помимо Тбилиси вырастет цена и в регионах. Для абонентов Socar Georgia Gas непотребительский тариф вырастет с 1,15 лари до 1,38 лари за кубометр.В обеих компаниях отмечают, что на этот раз повышение цен на газ коснется и пекарен хлеба, которые до сегодняшнего дня пользовались льготными тарифами. Однако в регионах пекарни будут платить по тарифу 1,15 лари за кубометр вместо 0,95 лари, которым они пользуются сейчас.
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грузия, экономика, новости, тбилиси, тарифы на газ, газ
В Тбилиси вырастет цена на коммерческий газ
Потребительский тариф на газ, по которому жители Тбилиси оплачивают коммунальные счета, останется неизменным
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. С 1 июля вырастет стоимость непотребительского тарифа на газ для абонентов Tbilisi Energy с 1,1 лари за кубический метр до 1,35 лари за кубический метр, говорится в сообщении компании.
Согласно сообщению компании, в Тбилиси 20 тысяч абонентов непотребительского тарифа.
Причиной повышения тарифа на газ компания называет корректирование цен в соответствии с рыночными.
"В последнее время цена на газ на мировом рынке резко выросла, и тенденция роста сохраняется", - отмечают в компании.
При этом потребительский тариф на газ, по которому жители Тбилиси оплачивают коммунальные счета, останется неизменным.
Помимо Тбилиси вырастет цена и в регионах. Для абонентов Socar Georgia Gas непотребительский тариф вырастет с 1,15 лари до 1,38 лари за кубометр.
В обеих компаниях отмечают, что на этот раз повышение цен на газ коснется и пекарен хлеба, которые до сегодняшнего дня пользовались льготными тарифами. Однако в регионах пекарни будут платить по тарифу 1,15 лари за кубометр вместо 0,95 лари, которым они пользуются сейчас.