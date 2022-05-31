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Въезд в Германию для граждан Грузии упрощается

Въезд в Германию для граждан Грузии упрощается

Ковид-регуляции были смягчены в связи со снижением заболеваемости коронавирусной инфекцией 31.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-31T17:51+0400

2022-05-31T17:51+0400

2022-05-31T17:51+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Граждане Грузии с 1 июня смогут въезжать на территорию Германии по упрощенным ковид-регуляциям, сообщает посольство Германии в Грузии.Согласно новым правилам, обладателям грузинских паспортов, въезжающим в страну, не обязательно предоставлять справки о перенесенном заболевании, полном курсе вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста.Иметь при себе ковид-документацию необходимо только тем лицам, которые въезжают в Германию из стран, где коронавирус пережил мутацию. Грузия не входит в их число.С детальной информацией о смягчении ограничений можно ознакомиться здесь.За последнюю неделю в Грузии было зафиксировано 575 случаев инфицирования коронавирусом, из них 304 факта в Тбилиси. Скончался один пациент.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 657 729 случаев инфицирования.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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