https://sputnik-georgia.ru/20220531/vnutrennyaya-stabilnost-gruzii-derzhitsya-na-politsii--prezident-267009895.html

Внутренняя стабильность Грузии держится на полиции – президент

Внутренняя стабильность Грузии держится на полиции – президент

Долг и обязанность полиции – сохранение безопасности, стабильности и мира в стране, отметила Зурабишвили 31.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-31T12:45+0400

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полиция

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саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Порядок, безопасность граждан и внутренняя стабильность страны держится на грузинской полиции, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.Глава грузинского государства во вторник выступила на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня полиции, которое состоялось у административного здания министерства внутренних дел в Тбилиси.Ваш долг и обязанность – сохранение безопасности, стабильности и мира в Грузии, отметила президент."Без этого государство не может существовать и за это всем огромное спасибо. Спасибо за то, что вы всем пожертвовали и жертвуете этой профессии", – отметила глава грузинского государства.На полиции держится защита прав граждан, а без этого не существует современного демократического государства, отметила президент."На вас также держится усиление кибербезопасности, борьба с организованной преступностью или другие вызовы, которые сегодня столь сильно распространены во всем мире", – сказала Зурабишвили.По словам президента, профессионализм грузинских полицейских признан не только внутри страны, но и за ее пределами."Наши полицейские-атташе делают очень важное дело в разных странах, чтобы представить там профессионализм нашей полиции. За это хочу сказать вам огромное спасибо", – добавила президент.День полиции был учрежден в апреле 2010 года указом третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Праздник ежегодно отмечался 6 мая в День святого Георгия, что вызывало неоднозначную реакцию в грузинском обществе.После того, как в 2013 году главой государства стал Георгий Маргвелашвили и к власти пришла "Грузинская мечта", празднование Дня полиции сначала перенесли на 30 мая, а затем на 2 июня. В последние годы День грузинской полиции отмечается 31 мая.

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полиция, грузия, новости, тбилиси, общество, саломе зурабишвили