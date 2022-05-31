ВОЗ наградила Грузию за усиление контроля за табаком
© photo: Sputnik / Aleksey Vitvitskiy / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
© photo: Sputnik / Aleksey Vitvitskiy/
Награждение было приурочено ко Всемирному дню без табака
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения и Секретариат рамочной конвенции контроля за табаком наградили Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии за вклад, внесенный в направлении усиления контроля за табаком.
Награждение было приурочено ко Всемирному дню без табака (World No Tobacco Day). "Табак – опасность окружающей среды" - 31 мая во всем мире отмечают этот день. Он был объявлен ВОЗ в 1987 году.
В честь этого дня в Тбилиси прошло торжественное мероприятие, на котором присутствовала глава секретариата рамочной конвенции по контролю за табаком Адриана Бланко Маркуизо.
Центр по контролю заболеваний Грузии призывает всех граждан к включенности, инициативности и исполнению закона. Путем усиления контроля за табаком страна сможет избежать смерти 53 тысяч человек и на 3,6 миллиарда лари сократит экономические расходы, связанные с табаком.
© photo: Sputnik / StringerЗапрет на курение в парке. Табличка с надписью "Не курить!"
Запрет на курение в парке. Табличка с надписью "Не курить!"
© photo: Sputnik / Stringer
"Нет табаку=здоровая планета=здоровое население. Присоединяйтесь! Мы вместе создадим Грузию без табачного дыма", - отмечают в Центре.
Как встречает Грузия Всемирный день без табака?
Утверждена госстратегия 2021-2025 годов по контролю за табаком и план действия 2021-2023 годов.
Правительство сделало огромный шаг и утвердило постановление о простой упаковке табачного изделия.
В стране происходит усовершенствование закона – курение запрещено в такси и частных автомобилях, где сидят несовершеннолетние.
В Грузии в течение этих четырех лет, как работает законодательство по контролю за табаком, довольно хороший прогресс – потребление табака в обществе сократилось на 4%, а среди курильщиков на 10%.
Правительство Грузии утвердило технический регламент стандартизации предназначенных для реализации в Грузии табачных изделий, который предполагает введение стандартной упаковки для всех сигарет в стране с 1 января 2023 года.
Согласно новым стандартам, сигареты на прилавках будут продаваться в пачках, на которых будет название бренда на государственном языке и адрес и телефон производителя, а также страна производства.
При этом название бренда не должно превышать шрифт 14, на данные производителя – шрифт 10. Все название должно помещаться на одной строке и будет расположено только в двух местах на всей пачке.
Также на пачке будет указание числа сигарет и характеристика "с фильтром" или "без фильтра" на государственном языке.
Также все пачки будут картонными или бумажными темного цвета, ровными без декоративных элементов, фольга внутри пачек будет серебряного без знаков и не может быть использована как контейнер для сигарет.
Сами пачки будут не ниже 64 миллиметров высотой, 40 миллиметров шириной и глубиной не менее 10 миллиметров. В каждой пачке должно быть 20 сигарет.
Сами сигареты будут полностью белыми без всяческих знаков. При этом на сигаретах больше не будет никаких логотипов, кроме предупреждения о вреде курения.
Для сокращения числа курильщиков и улучшения качества воздуха в публичных помещениях и транспорте, а также сокращения числа опасных заболеваний среди населения в Грузии с 2017 года активно проводится антитабачная политика.
Антитабачное законодательство вступило в силу в Грузии в мае 2017 года и продолжает ужесточаться по сей день.
Интересные факты
Табличка с надписью "Не курить" на бензоколонке
на изготовление 300 штук сигарет уходит одно дерево;
ежегодно на производство сигарет рубят 600 миллионов деревьев и 200 тысяч гектаров леса;
на изготовление одной сигареты тратится 3,7 литра воды;
ежегодно производится 6 триллионов сигарет и выделяется 84 миллиона тонн CO2, что равно трем трансатлантическим полетам и запуску 280 тысяч ракет в космос;
курильщик в течение жизни выделяет в окружающую среду пять тонн CO2;
общий экономический груз курения составляет 1436 миллиардов долларов;
ежегодно в окружающую среду попадает 4,5 триллиона сигаретной гари, которая чаще всего загрязняет окружающую среду.