ВОЗ наградила Грузию за усиление контроля за табаком

Утверждена госстратегия 2021-2025 годов по контролю за табаком и план действия 2021-2023 годов. Утверждена госстратегия 2021-2025 годов по контролю за табаком и план действия 2021-2023 годов.

Правительство сделало огромный шаг и утвердило постановление о простой упаковке табачного изделия. Правительство сделало огромный шаг и утвердило постановление о простой упаковке табачного изделия.

В стране происходит усовершенствование закона – курение запрещено в такси и частных автомобилях, где сидят несовершеннолетние. В стране происходит усовершенствование закона – курение запрещено в такси и частных автомобилях, где сидят несовершеннолетние.

В Грузии в течение этих четырех лет, как работает законодательство по контролю за табаком, довольно хороший прогресс – потребление табака в обществе сократилось на 4%, а среди курильщиков на 10%. В Грузии в течение этих четырех лет, как работает законодательство по контролю за табаком, довольно хороший прогресс – потребление табака в обществе сократилось на 4%, а среди курильщиков на 10%.

Правительство Грузии утвердило технический регламент стандартизации предназначенных для реализации в Грузии табачных изделий, который предполагает введение стандартной упаковки для всех сигарет в стране с 1 января 2023 года. Правительство Грузии утвердило технический регламент стандартизации предназначенных для реализации в Грузии табачных изделий, который предполагает введение стандартной упаковки для всех сигарет в стране с 1 января 2023 года.

Согласно новым стандартам, сигареты на прилавках будут продаваться в пачках, на которых будет название бренда на государственном языке и адрес и телефон производителя, а также страна производства. Согласно новым стандартам, сигареты на прилавках будут продаваться в пачках, на которых будет название бренда на государственном языке и адрес и телефон производителя, а также страна производства.

При этом название бренда не должно превышать шрифт 14, на данные производителя – шрифт 10. Все название должно помещаться на одной строке и будет расположено только в двух местах на всей пачке. При этом название бренда не должно превышать шрифт 14, на данные производителя – шрифт 10. Все название должно помещаться на одной строке и будет расположено только в двух местах на всей пачке.

Также на пачке будет указание числа сигарет и характеристика "с фильтром" или "без фильтра" на государственном языке. Также на пачке будет указание числа сигарет и характеристика "с фильтром" или "без фильтра" на государственном языке.

Также все пачки будут картонными или бумажными темного цвета, ровными без декоративных элементов, фольга внутри пачек будет серебряного без знаков и не может быть использована как контейнер для сигарет. Также все пачки будут картонными или бумажными темного цвета, ровными без декоративных элементов, фольга внутри пачек будет серебряного без знаков и не может быть использована как контейнер для сигарет.

Сами пачки будут не ниже 64 миллиметров высотой, 40 миллиметров шириной и глубиной не менее 10 миллиметров. В каждой пачке должно быть 20 сигарет. Сами пачки будут не ниже 64 миллиметров высотой, 40 миллиметров шириной и глубиной не менее 10 миллиметров. В каждой пачке должно быть 20 сигарет.

Сами сигареты будут полностью белыми без всяческих знаков. При этом на сигаретах больше не будет никаких логотипов, кроме предупреждения о вреде курения. Сами сигареты будут полностью белыми без всяческих знаков. При этом на сигаретах больше не будет никаких логотипов, кроме предупреждения о вреде курения.

Для сокращения числа курильщиков и улучшения качества воздуха в публичных помещениях и транспорте, а также сокращения числа опасных заболеваний среди населения в Грузии с 2017 года активно проводится антитабачная политика. Для сокращения числа курильщиков и улучшения качества воздуха в публичных помещениях и транспорте, а также сокращения числа опасных заболеваний среди населения в Грузии с 2017 года активно проводится антитабачная политика.