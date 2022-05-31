https://sputnik-georgia.ru/20220531/vsemirnyy-bank-povysil-prognoz-rosta-ekonomiki-gruzii-267024386.html

Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Грузии

Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Грузии

Экономика Грузии показала невероятную устойчивость на фоне большой неопределенности из-за ситуации на Украине, заявил региональный директор ВБ 31.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-31T19:58+0400

2022-05-31T19:58+0400

2022-05-31T19:58+0400

грузия

новости

экономика

всемирный банк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/14/261315345_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_a0aaa8d289a263e737ade002d6cb1e43.jpg

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Грузии на 2022 год с 2,5% до 5,5%, заявил региональный директор ВБ по Южному Кавказу Себастьян Молинеус.В апреле Всемирный банк снизил прогноз роста экономики Грузии на 2022 год с 5,5 до 2,5%.Однако, по его мнению, экономика Грузии показала невероятную устойчивость. "Мы наблюдаем довольно хорошие темпы роста в первом квартале, поэтому сейчас мы восстанавливаем прогноз по росту в этом году до 5,5%", - заявил Молинеус.В свою очередь, правительство Грузии заявило, что не намерено пересматривать прогноз роста экономики в 6% в 2022 году. По словам главы Минэкономики Левана Давиташвили, о положительных тенденциях в экономике страны говорит высокий экономический рост в первом квартале, рост экспорта, восстановление доходов от туризма, увеличение объема грузоперевозок и другие факторы.По данным статистики, реальный рост ВВП в марте 2022 года составил 10,6% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель за первый квартал – 14,4%.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, всемирный банк