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Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Грузии
Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Грузии
Экономика Грузии показала невероятную устойчивость на фоне большой неопределенности из-за ситуации на Украине, заявил региональный директор ВБ 31.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-31T19:58+0400
2022-05-31T19:58+0400
2022-05-31T19:58+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Грузии на 2022 год с 2,5% до 5,5%, заявил региональный директор ВБ по Южному Кавказу Себастьян Молинеус.В апреле Всемирный банк снизил прогноз роста экономики Грузии на 2022 год с 5,5 до 2,5%.Однако, по его мнению, экономика Грузии показала невероятную устойчивость. "Мы наблюдаем довольно хорошие темпы роста в первом квартале, поэтому сейчас мы восстанавливаем прогноз по росту в этом году до 5,5%", - заявил Молинеус.В свою очередь, правительство Грузии заявило, что не намерено пересматривать прогноз роста экономики в 6% в 2022 году. По словам главы Минэкономики Левана Давиташвили, о положительных тенденциях в экономике страны говорит высокий экономический рост в первом квартале, рост экспорта, восстановление доходов от туризма, увеличение объема грузоперевозок и другие факторы.По данным статистики, реальный рост ВВП в марте 2022 года составил 10,6% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель за первый квартал – 14,4%.
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грузия, новости, экономика, всемирный банк
Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Грузии
Экономика Грузии показала невероятную устойчивость на фоне большой неопределенности из-за ситуации на Украине, заявил региональный директор ВБ
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Грузии на 2022 год с 2,5% до 5,5%, заявил региональный директор ВБ по Южному Кавказу Себастьян Молинеус.
В апреле Всемирный банк снизил прогноз роста экономики Грузии на 2022 год с 5,5 до 2,5%.
"Причиной снижения прогноза экономического роста в апреле стала большая неопределенность в связи с войной на Украине, а также введением санкций против России и влиянием этих санкций на экономику Грузии по различным каналам, включая трансферы, высокую инфляцию и торговые шоки", - сказал Молинеус журналистам.
Однако, по его мнению, экономика Грузии показала невероятную устойчивость.
"Мы наблюдаем довольно хорошие темпы роста в первом квартале, поэтому сейчас мы восстанавливаем прогноз по росту в этом году до 5,5%", - заявил Молинеус.
В свою очередь, правительство Грузии заявило, что не намерено пересматривать прогноз роста экономики в 6% в 2022 году.
По словам главы Минэкономики Левана Давиташвили, о положительных тенденциях в экономике страны говорит высокий экономический рост в первом квартале, рост экспорта, восстановление доходов от туризма, увеличение объема грузоперевозок и другие факторы.
По данным статистики, реальный рост ВВП в марте 2022 года составил 10,6% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель за первый квартал – 14,4%.