https://sputnik-georgia.ru/20220601/chast-zhiteley-tbilisi-ostanetsya-bez-elektrichestva-1-iyunya-267038439.html
Часть жителей Тбилиси останется без электричества 1 июня
Часть жителей Тбилиси останется без электричества 1 июня
Плановые ремонтные работы ЛЭП создадут неудобства жителям столицы 01.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-01T10:56+0400
2022-06-01T10:56+0400
2022-06-01T10:56+0400
грузия
новости
общество
теласи
электроэнергия
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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Подача электроэнергии для части жителей Тбилиси будет временно ограничена 1 июня в связи с проведением различных работ, сообщает электрораспределительная компания "Теласи"."Теласи", которая обслуживает столицу Грузии, опубликовала график отключения электроэнергии.С 11:00 до 18:00 ограничение на подачу электроэнергии коснется жителей района улиц Киачели и Ахвледиани.С 11:00 до 17:00 ограничение коснется жителей проспекта Руставели (частично), площади Свободы, улиц Асатиани, братьев Зубалашвили, Зураба Жвания, Шевченко, Леси Украинки.С 11:00 до 17:00 ограничение на подачу электроэнергии коснется жителей улиц проспекта Гурамишвили (частично), улиц Сихарулидзе и Барамидзе.С 10:00 до 18:00 ограничение коснется жителей второго микрорайона Мухиани, улиц Керчи, Иполитов-Иванова, Хизамбарели, Шенгелия, Гобронидзе и Бронштейна.С 10:00 до 18:00 ограничение коснется также жителей Московского проспекта (частично), проспекта монаха Габриэля Салоси, тупика Самгори, улиц Додашвили, Надареишвили и Сахалхо.С 11:00 до 17:00 ограничение коснется поселения Сакнавтоби (частично) и жителям села Диди Лило (частично).
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, теласи, электроэнергия
Часть жителей Тбилиси останется без электричества 1 июня
Плановые ремонтные работы ЛЭП создадут неудобства жителям столицы
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Подача электроэнергии для части жителей Тбилиси будет временно ограничена 1 июня в связи с проведением различных работ, сообщает электрораспределительная компания "Теласи".
"Теласи", которая обслуживает столицу Грузии, опубликовала график отключения электроэнергии.
С 11:00 до 18:00 ограничение на подачу электроэнергии коснется жителей района улиц Киачели и Ахвледиани.
С 11:00 до 17:00 ограничение коснется жителей проспекта Руставели (частично), площади Свободы, улиц Асатиани, братьев Зубалашвили, Зураба Жвания, Шевченко, Леси Украинки.
С 11:00 до 17:00 ограничение на подачу электроэнергии коснется жителей улиц проспекта Гурамишвили (частично), улиц Сихарулидзе и Барамидзе.
С 10:00 до 18:00 ограничение коснется жителей второго микрорайона Мухиани, улиц Керчи, Иполитов-Иванова, Хизамбарели, Шенгелия, Гобронидзе и Бронштейна.
С 10:00 до 18:00 ограничение коснется также жителей Московского проспекта (частично), проспекта монаха Габриэля Салоси, тупика Самгори, улиц Додашвили, Надареишвили и Сахалхо.
С 11:00 до 17:00 ограничение коснется поселения Сакнавтоби (частично) и жителям села Диди Лило (частично).