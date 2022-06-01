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Что нельзя делать в Вознесение Господне 2022: традиции и приметы праздника

Что нельзя делать в Вознесение Господне 2022: традиции и приметы праздника

Вознесение Господне - один из 12 главных праздников православной церкви - в 2022-м празднуют 2 июня 01.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-01T18:02+0400

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справки

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В праздник вспоминают евангельские события, которые рассказывают о последнем времени пребывания Иисуса на земле после Его Воскресения. Спаситель в этот период завершает дела, ради которых пришел на землю, и возносится к своему Отцу.Что можно и нельзя делать в Вознесение Господне, а также о приметах и традициях праздника, читайте в материале Sputnik Грузия.Традиции ВознесенияВознесение Господне семейный праздник. В праздник, по традиции, ходят всей семьей в церковь молиться – люди верят, что Господь перед тем, как вознестись на небо, выслушивает просьбы и исполняет их. Однако просить о достатке и богатстве нельзя.На Вознесение Господне, по традиции, просят прощение у всех, с кем в ссоре, и сделать это нужно от всего сердца.Традиция ходить на Вознесение Господне в гости к родным и близким и дарить "лесенки", испеченные из пшеничного теста, на меду и с сахарными узорами, символизирующие путь на небо, сохранилась с древних времен.Хозяйки на Вознесение Господне по традиции, пекут хлеб продолговатой формы и пироги с начинкой из зеленого лука, которые освящают в храме. В праздник также пекут блины, варят яйца и жарят яичницу.По сложившейся веками традиции, в праздник вспоминают умерших. В старину люди верили, что с Пасхи по Вознесение врата рая и ада открыты и миры объединяются, то есть муки грешников прекращаются и они веселятся вместе с праведниками.Предание повествует, что Иисус с Пасхи по Вознесение гуляет в облике нищего по миру, поэтому люди в этот период стараются относиться к нищим с большим вниманием и особенно тщательно следят за чистотой улиц. Люди верят, что все сорок дней по Земле ступает нога Спасителя, заставляя оживать природу, и этим объясняют, что к Вознесению Господня все вокруг зелено и цветет.Что нельзя делатьНа Вознесение Господне нельзя делать тяжелую работу. Нельзя на Вознесение также делать стирку и уборку – праздник желательно посвятить размышлениям о Господе и молитвам.Нельзя на Вознесение выносить мусор и плевать на землю - считается, что в праздник Спаситель продолжает свой земной путь по дорогам.На Вознесение нельзя отпевать усопших, поэтому в праздник панихиды в церквях не служат.На Вознесение нельзя произносить "Христос Воскрес", потому что в этот день выносят и прячут Плащаницу, которая пребывала на церковном Престоле все 40 дней.На Вознесение Господне, как и в любой другой церковный праздник, нельзя ругаться, сквернословить, завидовать или желать кому-то зла. Нельзя предаваться в праздник также чревоугодию и пьянству.В Вознесение Господне, который всегда выпадает на четверг, поста в еде нет, но венчаться, как и накануне торжества, нельзя, так как по большим праздникам венчаний не бывает.Приметы праздникаВ старину была примета что все, что ни попросить у Бога в праздник Вознесения, — исполнится. При этом просить о достатке нельзя – по приметам, деньги можно просить только на лечение больного.По народным приметам, погода с Вознесения становится более постоянной и дарит теплые и солнечные дни.Дождь на Вознесение Господне – примета, предвещающая скромный урожай и болезнь домашних животных. Однако продолжительные дожди давали надежду, что беды пройдут стороной.Есть примета, что купание в Вознесение убережет от всех болезней, поэтому люди в праздник ходили купаться в водоемах, если погода стоит теплая.Ночь перед Вознесением называют соловьиной, но ловить соловьев в праздник плохая примета.Роса на Вознесение Господне, по приметам — это слезы земли об Иисусе Христе, который ее в этот день покидает. Поэтому все, кто хотел быть красивым и здоровым, собирали в праздник утреннюю росу, пили ее и умывались.Знахари на Вознесение ходили на заготовку лекарственных трав, так как по приметам сила целебных растений, собранных в этот день, возрастает.Существует примета, что работать на Вознесение Господне нельзя, в том числе делать уборку.По приметам, на Вознесение даже куры не несут яиц. Однако если курица в праздник снесла яйцо – это хорошая примета. По старинной традиции, снесенное яйцо заговаривают на удачу и относят на чердак, для защиты дома от бед, а членов семьи – от болезней, порчи и сглаза.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки