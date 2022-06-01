https://sputnik-georgia.ru/20220601/god-nasiloval-11-letnego-malchika-muzhchinu-v-gruzii-zaderzhali-za-pedofiliyu-267052513.html

Задержан подозреваемый в изнасиловании 11-летнего мальчика

Задержан подозреваемый в изнасиловании 11-летнего мальчика

Обвиняемый угрожал убить мальчика, если тот расскажет кому-то о происходящем 01.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-01T18:22+0400

2022-06-01T18:22+0400

2022-06-01T19:15+0400

происшествия

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Полиция задержала в регионе Шида Картли мужчину средних лет по обвинению в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетнего, рассказали Sputnik Грузия в пресс-службе МВД Грузии.Подозреваемому грозит от 15 до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение. Официальное обвинение задержанному будет предъявлено сегодня.По информации СМИ, мужчина до 50 лет в течение года подвергал 11-летнего подростка сексуальному насилию. Он угрожал убить мальчика, если тот расскажет кому-то о происходящем.Подростку уже была проведена соответствующая экспертиза.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, грузия, новости