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Задержан подозреваемый в изнасиловании 11-летнего мальчика
Задержан подозреваемый в изнасиловании 11-летнего мальчика
Обвиняемый угрожал убить мальчика, если тот расскажет кому-то о происходящем 01.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-01T18:22+0400
2022-06-01T18:22+0400
2022-06-01T19:15+0400
происшествия
грузия
новости
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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Полиция задержала в регионе Шида Картли мужчину средних лет по обвинению в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетнего, рассказали Sputnik Грузия в пресс-службе МВД Грузии.Подозреваемому грозит от 15 до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение. Официальное обвинение задержанному будет предъявлено сегодня.По информации СМИ, мужчина до 50 лет в течение года подвергал 11-летнего подростка сексуальному насилию. Он угрожал убить мальчика, если тот расскажет кому-то о происходящем.Подростку уже была проведена соответствующая экспертиза.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости
Задержан подозреваемый в изнасиловании 11-летнего мальчика
18:22 01.06.2022 (обновлено: 19:15 01.06.2022)
Обвиняемый угрожал убить мальчика, если тот расскажет кому-то о происходящем
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik.
Полиция задержала в регионе Шида Картли мужчину средних лет по обвинению в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетнего, рассказали Sputnik Грузия
в пресс-службе МВД Грузии.
Подозреваемому грозит от 15 до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение. Официальное обвинение задержанному будет предъявлено сегодня.
По информации СМИ, мужчина до 50 лет в течение года подвергал 11-летнего подростка сексуальному насилию. Он угрожал убить мальчика, если тот расскажет кому-то о происходящем.
Подростку уже была проведена соответствующая экспертиза.