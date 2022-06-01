https://sputnik-georgia.ru/20220601/gruzinskoe-vino-vpervye-eksportirovali-v-katar-267055989.html

Грузинское вино впервые экспортировали в Катар

Грузинское вино впервые экспортировали в Катар

На данный момент в Катаре представлено 12 наименований грузинских вин 01.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-01T19:19+0400

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2022-06-01T19:19+0400

грузинское вино

катар

доха

сша

национальное агентство вина

новости

грузия

экономика

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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Дистрибьюторская компания Qatar Distribution Company начала продавать грузинские вина в своих торговых сетях в Катаре с 27 мая, говорится в сообщении Национального агентства вина.На данный момент в Катаре представлено 12 наименований грузинских вин.По информации Агентства, в ближайшее время продукция станет доступна и в пятизвездочных отелях, а также местах, разрешенных для продажи алкоголя в Дохе.В 2021 году Грузия экспортировала 107 миллионов бутылок вина (0,75 литра) в 62 страны, что является рекордным показателем за всю историю страны.По информации Минсельхоза, на первом месте среди стран-импортеров грузинского вина находится Россия, куда было экспортировано более 62 миллионов бутылок – 57% от общего объема экспорта.Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах: США, Польше, Великобритании, Китае, странах Балтии, Японии и Германии. Грузинское вино было представлено на всех крупных международных выставках и фестивалях по всему миру.Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина, с 2012 года увеличилась с 1,5 до 9 миллионов лари. В результате с 2012 года экспорт грузинских вин увеличился примерно на 300%. В 2012 году количество вин, экспортированных в 43 страны, составило 23 миллиона бутылок. По данным за 2020 год, Грузия вывезла 92,4 миллиона бутылок вина в 60 стран мира.

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грузинское вино, катар, доха, сша, национальное агентство вина, новости, грузия, экономика