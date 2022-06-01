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Грузия политически зависит от Запада, экономически - от России - политолог
Грузия политически зависит от Запада, экономически - от России - политолог
Россия является важнейшим торговым партнером Грузии, поэтому на фоне надвигающегося продовольственного кризиса стране следует проявить еще большую осторожность 01.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-01T16:46+0400
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Об этом заявила доктор политических наук Тамар Кикнадзе в ходе круглого стола в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия на тему "Почему Грузия не стала вторым фронтом"."Конечно, экономика первым долгом влияет на политику. И сейчас есть определенные позывы, что международная политика изменится. Особенно это важно для Грузии. Поскольку для Грузии Россия - очень важный партнер. И странная очень ситуация для Грузии, поскольку политически она зависит от Запада, а экономически - от России. Особо осторожными нам надо быть сейчас, когда надвигается продовольственный кризис, а мы во многом зависим от России. Это чувствует правительство, и абсолютно социально безответственно ведет себя оппозиция", - заявила Кикнадзе. Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Грузии. В 2021 году страны наторговали более чем на 1,6 миллиарда долларов, что на 23,2% больше по сравнению с 2020 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 38,3%, а импорт из России в Грузию – на 15,8%.За четыре месяца с начала 2022 года товарооборот между странами вырос на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 559,7 млн долларов.
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Грузия политически зависит от Запада, экономически - от России - политолог

16:46 01.06.2022
© video: Sputnik / Stringer
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Россия является важнейшим торговым партнером Грузии, поэтому на фоне надвигающегося продовольственного кризиса стране следует проявить еще большую осторожность
Об этом заявила доктор политических наук Тамар Кикнадзе в ходе круглого стола в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия на тему "Почему Грузия не стала вторым фронтом".

"Конечно, экономика первым долгом влияет на политику. И сейчас есть определенные позывы, что международная политика изменится. Особенно это важно для Грузии. Поскольку для Грузии Россия - очень важный партнер. И странная очень ситуация для Грузии, поскольку политически она зависит от Запада, а экономически - от России. Особо осторожными нам надо быть сейчас, когда надвигается продовольственный кризис, а мы во многом зависим от России. Это чувствует правительство, и абсолютно социально безответственно ведет себя оппозиция", - заявила Кикнадзе.

Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Грузии. В 2021 году страны наторговали более чем на 1,6 миллиарда долларов, что на 23,2% больше по сравнению с 2020 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 38,3%, а импорт из России в Грузию – на 15,8%.

За четыре месяца с начала 2022 года товарооборот между странами вырос на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 559,7 млн долларов.
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