https://sputnik-georgia.ru/20220601/kak-menyalis-raskhody-zhiteley-gruzii---2011-2021-gg-267055800.html
Как менялись расходы жителей Грузии - 2011-2021 гг.
Как менялись расходы жителей Грузии - 2011-2021 гг.
Национальная служба статистики Грузии опубликовала данные об уровне жизни жителей страны в 2021 году 01.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-01T20:02+0400
2022-06-01T20:02+0400
2022-06-01T20:02+0400
инфографика
грузия
общество
национальная служба статистики грузии "сакстат"
сакстат
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По подсчетам "Сакстата", в 2021 году в среднем ежемесячные траты семьи в Грузии составили 1,2 тысячи лари, что на 11,5% больше, чем в 2020 году. Ежемесячный расход одного человека в 2021 году составил 345,9 лари, что на 14% больше, чем в 2020 году.В месяц семьи, живущие в городе, тратили 798,3 миллиона лари, а живущие в селе - 491,2 миллиона лари. По сравнению с 2020 годом, ежемесячные траты семей, живущих в городе, выросли на 11,7%, а семей, живущих в селе, – на 19%.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, как росли расходы с 2011 года и на что тратили жители страны в 2021 году.Курс лари на 1 июня 2022 года по отношению к доллару США: 3,0249 GEL/$1
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инфографика, грузия, общество, национальная служба статистики грузии "сакстат", сакстат, инфографика
Как менялись расходы жителей Грузии - 2011-2021 гг.
Национальная служба статистики Грузии опубликовала данные об уровне жизни жителей страны в 2021 году
По подсчетам "Сакстата", в 2021 году в среднем ежемесячные траты семьи в Грузии составили 1,2 тысячи лари, что на 11,5% больше, чем в 2020 году. Ежемесячный расход одного человека в 2021 году составил 345,9 лари, что на 14% больше, чем в 2020 году.
В месяц семьи, живущие в городе, тратили 798,3 миллиона лари, а живущие в селе - 491,2 миллиона лари. По сравнению с 2020 годом, ежемесячные траты семей, живущих в городе, выросли на 11,7%, а семей, живущих в селе, – на 19%.
В инфографике Sputnik Грузия
вы узнаете, как росли расходы с 2011 года и на что тратили жители страны в 2021 году.
Курс лари на 1 июня 2022 года по отношению к доллару США: 3,0249 GEL/$1