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Министр отметил важность создания здоровой образовательной среды для детей в Грузии
Министр отметил важность создания здоровой образовательной среды для детей в Грузии
В первый день лета во многих странах отмечается Международный день защиты детей 01.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-01T14:29+0400
2022-06-01T14:29+0400
2022-06-01T15:07+0400
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михаил чхенкели
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шахматы
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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели поздравил всех маленьких граждан страны с Международным днем защиты детей и пожелал им успешного и счастливого будущего.В первый день лета во многих странах отмечается Международный день защиты детей (International Children's Day). Международный день защиты детей – один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве.Министр образования Грузии в Международный день защиты детей побывал во Дворце шахмат имени Ноны Гаприндашвили.Дворец шахмат Грузии с 27 мая до 4 июня включительно принимает первенство Грузии среди шахматистов в возрасте 8-12 лет. В нем принимают участие около 150 юных шахматистов практически со всей страны.Министр лично поздравил юных шахматистов с сегодняшним днем и вместе с президентом Федерации шахмат Гией Гиоргадзе сделал первый символический ход.Чхенкели поздравил призеров Европейского школьного чемпионата Кесарию Мгеладзе и Габриэля Габададзе с успехом на международной арене и передал им символические подарки.Товарищескую блиц-партию провели министр образования и пятикратный победитель всемирных шахматных олимпиад Нана Иоселиани.К слову, по инициативе Чхенкели ученики школ страны с первого класса будут учить в качестве обязательного предмета шахматы. Это произойдет в школах Грузии с сентября 2022 года.
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новости, общество, грузия, международный день защиты детей, дети, михаил чхенкели, министерство образования и науки грузии, шахматы
Министр отметил важность создания здоровой образовательной среды для детей в Грузии
14:29 01.06.2022 (обновлено: 15:07 01.06.2022)
В первый день лета во многих странах отмечается Международный день защиты детей
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели поздравил всех маленьких граждан страны с Международным днем защиты детей и пожелал им успешного и счастливого будущего.
В первый день лета во многих странах отмечается Международный день защиты детей (International Children's Day). Международный день защиты детей – один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве.
"Я верю, что благодаря совместным усилиям мы сможем преодолеть все существующие вызовы и обеспечить для наших маленьких такую безопасную и здоровую образовательную среду, в которой каждый из них максимально сможет проявить свои уникальные возможности", – сказал Чхенкели.
Министр образования Грузии в Международный день защиты детей побывал во Дворце шахмат имени Ноны Гаприндашвили.
Дворец шахмат Грузии с 27 мая до 4 июня включительно принимает первенство Грузии среди шахматистов в возрасте 8-12 лет. В нем принимают участие около 150 юных шахматистов практически со всей страны.
Министр лично поздравил юных шахматистов с сегодняшним днем и вместе с президентом Федерации шахмат Гией Гиоргадзе сделал первый символический ход.
Чхенкели поздравил призеров Европейского школьного чемпионата Кесарию Мгеладзе и Габриэля Габададзе с успехом на международной арене и передал им символические подарки.
Товарищескую блиц-партию провели министр образования и пятикратный победитель всемирных шахматных олимпиад Нана Иоселиани.
К слову, по инициативе Чхенкели ученики школ страны с первого класса будут учить в качестве обязательного предмета шахматы. Это произойдет в школах Грузии с сентября 2022 года.