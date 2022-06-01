https://sputnik-georgia.ru/20220601/kokain-geroin-i-ne-tolko-ulov-politsii-gruzii-za-poltora-goda-267058809.html

Кокаин, героин и не только: улов полиции Грузии за полтора года

Кокаин, героин и не только: улов полиции Грузии за полтора года

Транзит и реализация наркотиков являются одними из самых тяжких преступлений в стране 01.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-01T22:02+0400

2022-06-01T22:02+0400

2022-06-01T22:02+0400

наркотики

новости

грузия

преступность в грузии

полиция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23904/14/239041439_0:164:3059:1884_1920x0_80_0_0_dee8bad456e7fb454d626f9a4325111c.jpg

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Полиция Грузии в период с 1 января 2021 года по май 2022 года изъяла из оборота 17,5 килограмма героина, 12,5 килограмма кокаина, 5 килограммов психотропов и другие наркотики, говорится в отчете правительства о выполнении своей программы.Всего за торговлю наркотиками за отчетный период было задержано 149 наркореализаторов и 19 курьеров интернет-магазинов.Полиция смогла почти за полтора года прикрыть семь интернет-магазинов и накрыть одну нарколабораторию.На сегодняшний день в Грузию наркотики попадают несколькими путями. Тяжелые наркотики поступают в страну с Востока, через "канал Поничала". Второй канал распространения наркотиков – интернет, а третий – Европа, откуда поступают "клубные наркотики".Транзит и реализация наркотиков является одним из самых тяжких преступлений в Грузии, которое карается высшей мерой наказания — вплоть до бессрочного заключения.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

наркотики, новости, грузия, преступность в грузии, полиция