https://sputnik-georgia.ru/20220601/kokain-geroin-i-ne-tolko-ulov-politsii-gruzii-za-poltora-goda-267058809.html
Кокаин, героин и не только: улов полиции Грузии за полтора года
Кокаин, героин и не только: улов полиции Грузии за полтора года
Транзит и реализация наркотиков являются одними из самых тяжких преступлений в стране 01.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-01T22:02+0400
2022-06-01T22:02+0400
2022-06-01T22:02+0400
наркотики
новости
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преступность в грузии
полиция
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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Полиция Грузии в период с 1 января 2021 года по май 2022 года изъяла из оборота 17,5 килограмма героина, 12,5 килограмма кокаина, 5 килограммов психотропов и другие наркотики, говорится в отчете правительства о выполнении своей программы.Всего за торговлю наркотиками за отчетный период было задержано 149 наркореализаторов и 19 курьеров интернет-магазинов.Полиция смогла почти за полтора года прикрыть семь интернет-магазинов и накрыть одну нарколабораторию.На сегодняшний день в Грузию наркотики попадают несколькими путями. Тяжелые наркотики поступают в страну с Востока, через "канал Поничала". Второй канал распространения наркотиков – интернет, а третий – Европа, откуда поступают "клубные наркотики".Транзит и реализация наркотиков является одним из самых тяжких преступлений в Грузии, которое карается высшей мерой наказания — вплоть до бессрочного заключения.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
наркотики, новости, грузия, преступность в грузии, полиция
Кокаин, героин и не только: улов полиции Грузии за полтора года
Транзит и реализация наркотиков являются одними из самых тяжких преступлений в стране
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Полиция Грузии в период с 1 января 2021 года по май 2022 года изъяла из оборота 17,5 килограмма героина, 12,5 килограмма кокаина, 5 килограммов психотропов и другие наркотики, говорится в отчете правительства о выполнении своей программы.
Всего за торговлю наркотиками за отчетный период было задержано 149 наркореализаторов и 19 курьеров интернет-магазинов.
Полиция смогла почти за полтора года прикрыть семь интернет-магазинов и накрыть одну нарколабораторию.
На сегодняшний день в Грузию наркотики попадают несколькими путями. Тяжелые наркотики поступают в страну с Востока, через "канал Поничала". Второй канал распространения наркотиков – интернет, а третий – Европа, откуда поступают "клубные наркотики".
Транзит и реализация наркотиков является одним из самых тяжких преступлений в Грузии, которое карается высшей мерой наказания — вплоть до бессрочного заключения.