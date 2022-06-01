https://sputnik-georgia.ru/20220601/lavrov-rf-obespechit-prokhod-sudov-s-zernom-esli-ukraina-razminiruet-pribrezhnye-vody-267039935.html
Лавров: РФ обеспечит проход судов с зерном, если Украина разминирует прибрежные воды
Лавров: РФ обеспечит проход судов с зерном, если Украина разминирует прибрежные воды
Российские военные обеспечат безопасный проход для судов с украинским зерном, если Киев проведет разминирование своих территориальных вод 01.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-01T10:32+0400
2022-06-01T10:32+0400
2022-06-01T10:32+0400
сергей лавров
обострение ситуации вокруг украины 2022
мультимедиа
видео
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Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из Бахрейна Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни в Манаме.Лавров отметил, что российская сторона уже предприняла все необходимые шаги и предоставила все возможные гарантии для решения проблемы продовольственной безопасности.
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Лавров: Россия обеспечит проход украинских судов с зерном, если Киев разминирует прибрежные воды
Лавров: Россия обеспечит проход украинских судов с зерном, если Киев разминирует прибрежные воды
2022-06-01T10:32+0400
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Sputnik Грузия
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сергей лавров, обострение ситуации вокруг украины 2022, мультимедиа, видео, видео
Лавров: РФ обеспечит проход судов с зерном, если Украина разминирует прибрежные воды
Российские военные обеспечат безопасный проход для судов с украинским зерном, если Киев проведет разминирование своих территориальных вод
Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из Бахрейна Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни в Манаме.
Лавров отметил, что российская сторона уже предприняла все необходимые шаги и предоставила все возможные гарантии для решения проблемы продовольственной безопасности.