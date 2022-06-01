https://sputnik-georgia.ru/20220601/lavrov-rf-obespechit-prokhod-sudov-s-zernom-esli-ukraina-razminiruet-pribrezhnye-vody-267039935.html

Лавров: РФ обеспечит проход судов с зерном, если Украина разминирует прибрежные воды

Лавров: РФ обеспечит проход судов с зерном, если Украина разминирует прибрежные воды

Российские военные обеспечат безопасный проход для судов с украинским зерном, если Киев проведет разминирование своих территориальных вод 01.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-01T10:32+0400

2022-06-01T10:32+0400

2022-06-01T10:32+0400

сергей лавров

обострение ситуации вокруг украины 2022

мультимедиа

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/01/267039593_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_14394d9965d26e5262d38e4b6a508959.jpg

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из Бахрейна Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни в Манаме.Лавров отметил, что российская сторона уже предприняла все необходимые шаги и предоставила все возможные гарантии для решения проблемы продовольственной безопасности.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Лавров: Россия обеспечит проход украинских судов с зерном, если Киев разминирует прибрежные воды Лавров: Россия обеспечит проход украинских судов с зерном, если Киев разминирует прибрежные воды 2022-06-01T10:32+0400 true PT0M51S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сергей лавров, обострение ситуации вокруг украины 2022, мультимедиа, видео, видео