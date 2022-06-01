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Легальная работа за границей для граждан Грузии: куда можно поехать на работу?
Легальная работа за границей для граждан Грузии: куда можно поехать на работу?
Решение о легальной отправке в разные страны на работу своих граждан правительство Грузии приняло из-за высокого уровня безработицы в стране 01.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-01T19:00+0400
2022-06-01T19:00+0400
2022-06-01T19:00+0400
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франция
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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. В 2022 году на легальную работу в Германию отправились 132 гражданина Грузии, а в Израиль до конца года поедет 1 тысяча, говорится в отчете правительства о выполнении программы в 2021 – 2022 годах.Согласно отчету правительства, в 2021 году на работу в Германию отправились 308 граждан, а в 2022 – 132 человека к 1 мая.Что касается Израиля, то в конце 2021 года был разработан новый курс для ухода за пожилыми людьми, пройдя который, в Израиль на работу до конца 2022 года сможет отправиться тысяча граждан Грузии.Кроме того, Грузия уже завершила переговоры с Францией о легальном трудоустройстве граждан Грузии, согласно которому в одном из регионов Франции начнется пилотный проект, в котором смогут принять участие и получить сезонную работу 100 граждан Грузии.Также правительство Грузии уже подписало соглашение о легальном трудоустройстве граждан Грузии в Болгарии и ведет переговоры также с Португалией, Испанией, Чехией, Хорватией, Кипром, Венгрией, Финляндией, Грецией и Бельгией.Решение о легальной отправке в разные страны на работу своих граждан правительство Грузии приняло из-за высокого уровня безработицы в стране и отсутствия возможности создать достаточное количество рабочих мест.
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грузия, новости, общество, франция, германия, израиль, трудоустройство
Легальная работа за границей для граждан Грузии: куда можно поехать на работу?
Решение о легальной отправке в разные страны на работу своих граждан правительство Грузии приняло из-за высокого уровня безработицы в стране
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. В 2022 году на легальную работу в Германию отправились 132 гражданина Грузии, а в Израиль до конца года поедет 1 тысяча, говорится в отчете правительства о выполнении программы в 2021 – 2022 годах.
С 1 апреля 2021 года граждане Грузии могут легально ездить на сезонные сельскохозяйственные работы за границу. Для трудоустройства им необходимо пройти регистрацию на специальном сайте
.
Согласно отчету правительства, в 2021 году на работу в Германию отправились 308 граждан, а в 2022 – 132 человека к 1 мая.
Что касается Израиля, то в конце 2021 года был разработан новый курс для ухода за пожилыми людьми, пройдя который, в Израиль на работу до конца 2022 года сможет отправиться тысяча граждан Грузии.
Кроме того, Грузия уже завершила переговоры с Францией о легальном трудоустройстве граждан Грузии, согласно которому в одном из регионов Франции начнется пилотный проект, в котором смогут принять участие и получить сезонную работу 100 граждан Грузии.
Также правительство Грузии уже подписало соглашение о легальном трудоустройстве граждан Грузии в Болгарии и ведет переговоры также с Португалией, Испанией, Чехией, Хорватией, Кипром, Венгрией, Финляндией, Грецией и Бельгией.
Решение о легальной отправке в разные страны на работу своих граждан правительство Грузии приняло из-за высокого уровня безработицы в стране и отсутствия возможности создать достаточное количество рабочих мест.