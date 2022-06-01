https://sputnik-georgia.ru/20220601/lelo-prizvala-gruzinskuyu-mechtu-vernutsya-k-soglasheniyu-sharlya-mishelya-267052299.html

"Лело" призвала "Грузинскую мечту" вернуться к соглашению Шарля Мишеля

"Лело" призвала "Грузинскую мечту" вернуться к соглашению Шарля Мишеля

Выход "Мечты" из политического соглашения от 19 апреля нанес сильный удар европейскому будущему Грузии, утверждает Хазарадзе 01.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-01T17:38+0400

2022-06-01T17:38+0400

2022-06-01T17:38+0400

лело для грузии

политика

мамука хазарадзе

новости

грузия

карл харцель

саломе зурабишвили

брюссель

украина

грузинская мечта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1e/251324827_201:69:1179:619_1920x0_80_0_0_b3d6c114fad06aa86e23699bc1b10b9e.jpg

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Оппозиционная партия "Лело – для Грузии" призывает правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" вновь присоединиться к соглашению, которое было подписано при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля.Правящая партия и оппозиция подписали соглашение о выходе Грузии из политического кризиса 19 апреля 2021 года. Однако уже в конце июля "Грузинская мечта" заявила об аннулировании соглашения и выходе из него из-за того, что его не подписала самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение". Позднее, 2 сентября, "Нацдвижение" все же подписало документ.Как заявил лидер партии "Лело" Мамука Хазарадзе, выход "Грузинской мечты" из политического соглашения от 19 апреля нанес сильный удар европейскому будущему Грузии. По его словам, именно этот вопрос был обсуждался европейской стороной во время встреч в Брюсселе.Грузия ждет заключения Еврокомиссии по поводу присвоения статуса страны-кандидата на членство в Евросоюз. Ранее посол ЕС в Грузии Карл Харцель заявил, что заключение, предположительно, будет готово на будущей неделе."Считаем необходимым напомнить властям, что политическая ответственность за результаты заявки на получение статуса страны-кандидата полностью лежит на правящей команде", - отметил Хазарадзе.Партия также призвала президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая принимала активное участие в процессе, взять на себя ответственность и воспользоваться всеми своими конституционными правами, чтобы вернуть "Грузинскую мечту" к соглашению Шарля Мишеля."Мы начинаем консультации с нашими европейскими коллегами, с одной стороны, чтобы за оставшуюся решающую неделю еще раз зафиксировать нашу поддержку статуса кандидата, а с другой – для обеспечения возвращения правящей команды к соглашению Мишеля", - отметил Хазарадзе.Соглашение от 19 апреля предусматривает проведение в стране избирательной реформы с учетом европейских стандартов, судебной реформы, а также перераспределение власти в парламенте для большей включенности оппозиции.Грузия подала заявку на членство в ЕС 3 марта. Заявку на членство в Евросоюзе чуть раньше Грузии подала Украина. Европарламент большинством голосов одобрил резолюцию, в которой призвал предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

брюссель

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

лело для грузии, политика, мамука хазарадзе, новости, грузия, карл харцель, саломе зурабишвили , брюссель, украина, грузинская мечта, еврокомиссия, европарламент