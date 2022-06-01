https://sputnik-georgia.ru/20220601/mikhail-aydinov-otmena-russkoy-kultury-gruzii-ne-grozit-267043471.html

Михаил Айдинов: отмена русской культуры Грузии не грозит – видео

Михаил Айдинов: отмена русской культуры Грузии не грозит – видео

Грузинская толерантность не позволит развиться русофобии и отмене русской культуры в Грузии, сказал руководитель Пушкинского общества русскоязычных литераторов... 01.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-01T12:20+0400

2022-06-01T12:20+0400

2022-06-01T12:36+0400

мультимедиа

видео

видео-новости из грузии

пушкинское общество русскоязычных литераторов грузии "арион"

пресс-центр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/01/267043341_0:0:2116:1191_1920x0_80_0_0_382ffd2de2252e2116f8a4e7db1772ec.jpg

Брифинг руководителя Пушкинского общества русскоязычных литераторов Грузии "Арион" Михаила Айдинова состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Спикер рассказал о предстоящем мероприятии 6 июня в честь Всемирного дня русского языка и дня рождения Александра Пушкина.В ходе брифинга Айдинов также затронул актуальную на сегодня тему русофобии и отмены русской культуры в мире."К счастью, русофобия не коснулась Грузии. Традиционная толерантность грузинского народа позволяет рассчитывать на то, что и дальше это будет так продолжаться. Ни русским экспатам, которые здесь живут, ни туристам не грозит никакая опасность", – утверждает Айдинов.Он подчеркнул, что на сценах тбилисских театров активно продолжают ставить спектакли по произведениям классиков русской литературы – Чехова, Достоевского, Островского."Мне бы не хотелось, чтобы политику смешивали с культурой, спортом, когда ограничивают выступления деятелей культуры РФ. Я недавно слышал, как это вызвало бурю протеста в Италии, Франции. Выдающиеся деятели культуры Западной Европы противятся этому. То есть это вопль души не только мой личный", – отметил Айдинов.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, видео, пушкинское общество русскоязычных литераторов грузии "арион", пресс-центр