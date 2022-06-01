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Михаил Айдинов: отмена русской культуры Грузии не грозит – видео
Михаил Айдинов: отмена русской культуры Грузии не грозит – видео
Грузинская толерантность не позволит развиться русофобии и отмене русской культуры в Грузии, сказал руководитель Пушкинского общества русскоязычных литераторов... 01.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-01T12:20+0400
2022-06-01T12:20+0400
2022-06-01T12:36+0400
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пушкинское общество русскоязычных литераторов грузии "арион"
пресс-центр
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Брифинг руководителя Пушкинского общества русскоязычных литераторов Грузии "Арион" Михаила Айдинова состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Спикер рассказал о предстоящем мероприятии 6 июня в честь Всемирного дня русского языка и дня рождения Александра Пушкина.В ходе брифинга Айдинов также затронул актуальную на сегодня тему русофобии и отмены русской культуры в мире."К счастью, русофобия не коснулась Грузии. Традиционная толерантность грузинского народа позволяет рассчитывать на то, что и дальше это будет так продолжаться. Ни русским экспатам, которые здесь живут, ни туристам не грозит никакая опасность", – утверждает Айдинов.Он подчеркнул, что на сценах тбилисских театров активно продолжают ставить спектакли по произведениям классиков русской литературы – Чехова, Достоевского, Островского."Мне бы не хотелось, чтобы политику смешивали с культурой, спортом, когда ограничивают выступления деятелей культуры РФ. Я недавно слышал, как это вызвало бурю протеста в Италии, Франции. Выдающиеся деятели культуры Западной Европы противятся этому. То есть это вопль души не только мой личный", – отметил Айдинов.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, видео, пушкинское общество русскоязычных литераторов грузии "арион", пресс-центр
Михаил Айдинов: отмена русской культуры Грузии не грозит – видео
12:20 01.06.2022 (обновлено: 12:36 01.06.2022)
Грузинская толерантность не позволит развиться русофобии и отмене русской культуры в Грузии, сказал руководитель Пушкинского общества русскоязычных литераторов Грузии "Арион" Михаил Айдинов
Брифинг руководителя Пушкинского общества русскоязычных литераторов Грузии "Арион" Михаила Айдинова состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Спикер рассказал о предстоящем мероприятии 6 июня в честь Всемирного дня русского языка и дня рождения Александра Пушкина.
В ходе брифинга Айдинов также затронул актуальную на сегодня тему русофобии и отмены русской культуры в мире.
"К счастью, русофобия не коснулась Грузии. Традиционная толерантность грузинского народа позволяет рассчитывать на то, что и дальше это будет так продолжаться. Ни русским экспатам, которые здесь живут, ни туристам не грозит никакая опасность", – утверждает Айдинов.
Он подчеркнул, что на сценах тбилисских театров активно продолжают ставить спектакли по произведениям классиков русской литературы – Чехова, Достоевского, Островского.
"Мне бы не хотелось, чтобы политику смешивали с культурой, спортом, когда ограничивают выступления деятелей культуры РФ. Я недавно слышал, как это вызвало бурю протеста в Италии, Франции. Выдающиеся деятели культуры Западной Европы противятся этому. То есть это вопль души не только мой личный", – отметил Айдинов.