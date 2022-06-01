https://sputnik-georgia.ru/20220601/minkult-gruzii-pristupil-k-vyvozu-tsennykh-eksponatov-iz-muzeya-iskusstv-267056642.html
Минкульт Грузии приступил к вывозу ценных экспонатов из Музея искусств
Минкульт Грузии приступил к вывозу ценных экспонатов из Музея искусств
Безопасность перевозки будут обеспечивать сотрудники МВД Грузии, отмечают в ведомстве 01.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-01T20:56+0400
2022-06-01T20:56+0400
2022-06-01T20:56+0400
музей искусств грузии
грузия
новости
культура
тбилиси
министерство культуры, спорта и молодежи грузии
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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Многочисленные экспонаты Государственного музея искусств имени Шалвы Амиранашвили с сегодняшнего дня будут поэтапно вывезены в другие хранилища с соблюдением соответствующих музейных стандартов, говорится в заявлении Минкультуры Грузии и Национального музея.Процесс эвакуации экспонатов, который планировалось начать еще в начале года, должны завершить к октябрю.Работы по восстановлению отдельных этажей музея начались в 2021 году, и за это время удалось восстановить два этажа здания.Что касается экспонатов, входящих в сокровищницу музея - "Золотой фонд", то, с учетом позиции представителей Патриархии Грузии, для их перевозки было выбрано помещение Государственного музея Грузии им. С. Джанашия.В его помещении установлены системы контроля температуры и влажности, противопожарная система и система безопасности.В перевозе экспонатов сокровищницы музея будут участвовать представители Патриархии, а также грузинские и иностранные специалисты, имеющие соответствующие навыки и опыт в этой области. Безопасность перевозки будут обеспечивать сотрудники МВД Грузии.В Минкультуре обещают подробно описать подготовительные работы по транспортировке экспонатов. Как заверяют в ведомстве, после завершения восстановительных работ музей станет важнейшим, а главное - современно оснащенным культурным центром страны.Так, в музее после капитальной реставрации обещают проводить международные мероприятия, способствовать интеграции музея в мировое музейное пространство, уделять особое внимание использованию музейных ресурсов для неформального образования, популяризации культурного наследия, хранящегося в музее, что "станет твердой гарантией развития культурного туризма", отмечают в Минкульте.Об истории музеяЗдание музея было построено в конце 30-х годов прошлого века. Зданию, как одному из первых образцов европейской архитектуры в Тбилиси и особому недвижимому памятнику культурного наследия, Указом Президента Грузии №834 от 20 ноября 2009 года присвоена категория национального значения.Государственный художественный музей Шалвы Амиранашвили является важнейшим достоянием Грузии, так как в нем хранятся ценнейшие для страны произведения искусства - средневековая грузинская архитектура, монументальная живопись и мозаика, скульптуры, резьба по дереву, экспонаты стран Европы и Востока XVIII-XIX веков - коллекции прикладного искусства русских и грузинских мастеров, собрание фотографий и негативов.Особое место отведено золотому фонду, где представлены экспонаты от V века до н.э. до XX века. В том числе уникальный археологический материал, грузинская ювелирная и перегородчатая эмаль VIII-XIX веков, редкие образцы иконописи, рукописи, оружие, керамика, украшения, церковные предметы ритуального назначения.В 1952 году в этом здании разместился Художественный музей. С тех пор здание не подвергалось капитальному ремонту, что привело к его нынешнему плачевному состоянию. Ситуация не изменилась с тех пор, как Художественный музей объединился с Национальным музеем в 2005 году.
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музей искусств грузии, грузия, новости, культура, тбилиси, министерство культуры, спорта и молодежи грузии
Минкульт Грузии приступил к вывозу ценных экспонатов из Музея искусств
Безопасность перевозки будут обеспечивать сотрудники МВД Грузии, отмечают в ведомстве
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Многочисленные экспонаты Государственного музея искусств имени Шалвы Амиранашвили с сегодняшнего дня будут поэтапно вывезены в другие хранилища с соблюдением соответствующих музейных стандартов, говорится в заявлении Минкультуры Грузии и Национального музея.
Процесс эвакуации экспонатов, который планировалось начать еще в начале года, должны завершить к октябрю.
Как отмечено в заявлении, после того как здание музея будет освобождено от экспонатов, в нем проведут укрепительные и капитальные работы, в результате которых, как отмечают в ведомстве, Госмузей искусств им. Ш. Амиранашвили "вновь обретет в музейном пространстве Грузии четко выраженную общественную функцию".
Работы по восстановлению отдельных этажей музея начались в 2021 году, и за это время удалось восстановить два этажа здания.
Что касается экспонатов, входящих в сокровищницу музея - "Золотой фонд", то, с учетом позиции представителей Патриархии Грузии, для их перевозки было выбрано помещение Государственного музея Грузии им. С. Джанашия.
В его помещении установлены системы контроля температуры и влажности, противопожарная система и система безопасности.
В перевозе экспонатов сокровищницы музея будут участвовать представители Патриархии, а также грузинские и иностранные специалисты, имеющие соответствующие навыки и опыт в этой области. Безопасность перевозки будут обеспечивать сотрудники МВД Грузии.
В Минкультуре обещают подробно описать подготовительные работы по транспортировке экспонатов. Как заверяют в ведомстве, после завершения восстановительных работ музей станет важнейшим, а главное - современно оснащенным культурным центром страны.
"Он будет оборудован по последнему слову техники, станет важнейшим культурным центром страны, где будут организованы экспозиции современных стандартов, образовательные, выставочные и общественные пространства", - говорится в заявлении.
Так, в музее после капитальной реставрации обещают проводить международные мероприятия, способствовать интеграции музея в мировое музейное пространство, уделять особое внимание использованию музейных ресурсов для неформального образования, популяризации культурного наследия, хранящегося в музее, что "станет твердой гарантией развития культурного туризма", отмечают в Минкульте.
Об истории музея
Здание музея было построено в конце 30-х годов прошлого века. Зданию, как одному из первых образцов европейской архитектуры в Тбилиси и особому недвижимому памятнику культурного наследия, Указом Президента Грузии №834 от 20 ноября 2009 года присвоена категория национального значения.
Государственный художественный музей Шалвы Амиранашвили является важнейшим достоянием Грузии, так как в нем хранятся ценнейшие для страны произведения искусства - средневековая грузинская архитектура, монументальная живопись и мозаика, скульптуры, резьба по дереву, экспонаты стран Европы и Востока XVIII-XIX веков - коллекции прикладного искусства русских и грузинских мастеров, собрание фотографий и негативов.
Особое место отведено золотому фонду, где представлены экспонаты от V века до н.э. до XX века. В том числе уникальный археологический материал, грузинская ювелирная и перегородчатая эмаль VIII-XIX веков, редкие образцы иконописи, рукописи, оружие, керамика, украшения, церковные предметы ритуального назначения.
В 1952 году в этом здании разместился Художественный музей. С тех пор здание не подвергалось капитальному ремонту, что привело к его нынешнему плачевному состоянию. Ситуация не изменилась с тех пор, как Художественный музей объединился с Национальным музеем в 2005 году.