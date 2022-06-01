https://sputnik-georgia.ru/20220601/nastupila-stagnatsiya--deputat-ot-natsdvizheniya-nedovolna-strategiey-partii-267048040.html
"Наступила стагнация" – депутат от "Нацдвижения" недовольна стратегией партии
"Наступила стагнация" – депутат от "Нацдвижения" недовольна стратегией партии
Партии не хватает активности и "новой крови", считает депутат Нона Мамулашвили 01.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-01T15:15+0400
2022-06-01T15:15+0400
2022-06-01T15:16+0400
ника мелия
георгий маргвелашвили
политика
михаил саакашвили
грузинская мечта
грузия
новости
единое нацдвижение
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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" не хватает последовательности в своих действиях, а стратегия их борьбы является слабой, заявила депутат от "Нацдвижения" Нона Мамулашвили.Депутат считает, что "Нацдвижение" как партия, учрежденная осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, должна быть более активной и фиксировать позицию по поводу его перевода на лечение за границу на международной арене. С 12 мая Саакашвили проходит лечение в клинике "Вивамеди".Это один из факторов, но не единственный, добавила политик. Чтобы выиграть в борьбе, необходима комбинация разных факторов, а затем тактические ходы, отметила она."В этом случае, это мое личное мнение, нужен уход из парламента всей оппозиции. Уход одной политической партии ничего не меняет. Уход всей прозападной оппозиции был бы демаршем и жестом, который бы создал дискомфорт "Грузинской мечте", – отметила Мамулашвили.По ее мнению, второй шаг, который необходим – это более активно работать с Западом, а третий – с населением."Нам всем не хватает последовательности. Думаю, нужно намного больше "новой крови" и нового мышления, так как процессы больше не идут и есть стагнация. Новые люди очень важны, в том числе в "Национальном движении", – отметила она.На вопрос ведущего, как Ника Мелия справляется на своем посту и, если бы сейчас были выборы, поддержала бы она его кандидатуру на посту председателя партии, ответила Мамулашвили.В апреле текущего года распространилась информация о том, что Мелия уходит со своего поста и из партии, после чего партию возглавит четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили.Информацию о назначении Маргвелашвили распространила телекомпания "Рустави 2". По данным телеканала, Маргвелашвили получил предложение лично от Михаила Саакашвили. Однако вскоре Мелия опроверг эту информацию.
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ника мелия, георгий маргвелашвили, политика, михаил саакашвили, грузинская мечта, грузия, новости, единое нацдвижение
"Наступила стагнация" – депутат от "Нацдвижения" недовольна стратегией партии
15:15 01.06.2022 (обновлено: 15:16 01.06.2022)
Партии не хватает активности и "новой крови", считает депутат Нона Мамулашвили
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" не хватает последовательности в своих действиях, а стратегия их борьбы является слабой, заявила депутат от "Нацдвижения" Нона Мамулашвили.
Депутат считает, что "Нацдвижение" как партия, учрежденная осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, должна быть более активной и фиксировать позицию по поводу его перевода на лечение за границу на международной арене. С 12 мая Саакашвили проходит лечение в клинике "Вивамеди".
"У нас есть проблема последовательности и мы очень часто меняем стратегию вместо того, чтобы менять тактические ходы. Думаю, что стратегия борьбы слабая и, соответственно, население разочаровано", – сказала Мамулашвили в эфире телеканала PalitraNews.
Это один из факторов, но не единственный, добавила политик. Чтобы выиграть в борьбе, необходима комбинация разных факторов, а затем тактические ходы, отметила она.
"В этом случае, это мое личное мнение, нужен уход из парламента всей оппозиции. Уход одной политической партии ничего не меняет. Уход всей прозападной оппозиции был бы демаршем и жестом, который бы создал дискомфорт "Грузинской мечте", – отметила Мамулашвили.
По ее мнению, второй шаг, который необходим – это более активно работать с Западом, а третий – с населением.
"Нам всем не хватает последовательности. Думаю, нужно намного больше "новой крови" и нового мышления, так как процессы больше не идут и есть стагнация. Новые люди очень важны, в том числе в "Национальном движении", – отметила она.
На вопрос ведущего, как Ника Мелия справляется на своем посту и, если бы сейчас были выборы, поддержала бы она его кандидатуру на посту председателя партии, ответила Мамулашвили.
"Справляется в рамках своих возможностей. Я бы пожелала более активного председателя партии", – добавила она.
В апреле текущего года распространилась информация о том, что Мелия уходит со своего поста и из партии, после чего партию возглавит четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили.
Информацию о назначении Маргвелашвили распространила телекомпания "Рустави 2". По данным телеканала, Маргвелашвили получил предложение лично от Михаила Саакашвили. Однако вскоре Мелия опроверг эту информацию.