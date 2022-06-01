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Нидерланды и ФРГ начнут разработку месторождения газа в Северном море
Нидерланды и ФРГ начнут разработку месторождения газа в Северном море
Нидерландские власти выдали разрешение для своей части работ, отмечают в кабмине 01.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-01T23:34+0400
2022-06-01T23:34+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Нидерланды и Германия намерены начать совместную разработку месторождения газа в Северном море - нидерландские власти выдали разрешение для своей части работ, сообщили 1 июня в нидерландском кабмине.Ранее нидерландские СМИ сообщали, что Германия поддержала план нидерландской компании ONE-Dyas начать эксплуатацию газового месторождения в Северном море у берегов островов Схирмонниког (Нидерланды) и Боркум (ФРГ).Сообщалось, что немецкая сторона выступала против бурения скважин в районе, расположенном в 20 километрах к северу от этих островов, однако из-за надвигающего дефицита газа в связи с событиями на Украине изменила свое решение.
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цены на нефть, в мире, новости, политика, нидерланды, украина, экономика
Нидерланды и ФРГ начнут разработку месторождения газа в Северном море
Нидерландские власти выдали разрешение для своей части работ, отмечают в кабмине
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik.
Нидерланды и Германия намерены начать совместную разработку месторождения газа в Северном море - нидерландские власти выдали разрешение для своей части работ, сообщили
1 июня в нидерландском кабмине.
"Нидерланды и Германия будут совместно разрабатывать новое газовое месторождение в Северном море. Госсекретарь (Ханс) Файлбриф сегодня выдал разрешение для нидерландской части работ", - говорится в заявлении на сайте кабмина.
Ранее нидерландские СМИ сообщали, что Германия поддержала план нидерландской компании ONE-Dyas начать эксплуатацию газового месторождения в Северном море у берегов островов Схирмонниког (Нидерланды) и Боркум (ФРГ).
Сообщалось, что немецкая сторона выступала против бурения скважин в районе, расположенном в 20 километрах к северу от этих островов, однако из-за надвигающего дефицита газа в связи с событиями на Украине изменила свое решение.