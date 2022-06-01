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Оспа обезьян и смертность: около 70 человек умерли от вируса с начала года в Африке
Оспа обезьян и смертность: около 70 человек умерли от вируса с начала года в Африке
В 30 странах мира зарегистрировано более 550 случаев заражения оспой обезьян среди людей, отмечают в ВОЗ 01.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-01T20:21+0400
2022-06-01T20:21+0400
2022-06-01T20:21+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Около 70 человек скончались от оспы обезьян с начала 2022 года в пяти странах Африки, заявила глава секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис.По ее словам, в неэндемичных государствах, где произошла вспышка вируса, летальные исходы не фиксировались.Так, в 2022 году было зарегистрировано почти 70 случаев смерти в пяти африканских странах, отметила Льюис. При этом, согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, в 30 странах мира зарегистрировано более 550 случаев заражения оспой обезьян среди людей.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Что касается начальных симптомов оспы обезьян, то они включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Специалисты утверждают, что может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
всемирная организация здравоохранения, в мире, новости, общество, здоровье
Оспа обезьян и смертность: около 70 человек умерли от вируса с начала года в Африке
В 30 странах мира зарегистрировано более 550 случаев заражения оспой обезьян среди людей, отмечают в ВОЗ
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Около 70 человек скончались от оспы обезьян с начала 2022 года в пяти странах Африки, заявила глава секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис.
По ее словам, в неэндемичных государствах, где произошла вспышка вируса, летальные исходы не фиксировались.
"В связи со вспышкой, охватившей несколько стран и начавшейся в мае, сообщений о смертельных случаях не поступало. Однако ВОЗ уже 50 лет ведет мониторинг заболевания, называемого оспой обезьян, в африканских странах, и каждый год происходят смертельные случаи", - сообщила она на брифинге.
Так, в 2022 году было зарегистрировано почти 70 случаев смерти в пяти африканских странах, отметила Льюис.
При этом, согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, в 30 странах мира зарегистрировано более 550 случаев заражения оспой обезьян среди людей.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.
Что касается начальных симптомов оспы обезьян, то они включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение.
Специалисты утверждают, что может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.