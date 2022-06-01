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Папуашвили назвал причину возможного ухода оппозиции из парламента Грузии
Папуашвили назвал причину возможного ухода оппозиции из парламента Грузии
Оппозиция хочет устроить беспорядки, но у нее нет ресурсов для этого, отметил спикер парламента 01.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-01T18:42+0400
2022-06-01T18:42+0400
2022-06-01T18:52+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Уход оппозиционных депутатов из парламента Грузии будет прямо указывать на их намерение устроить беспорядки в стране, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили журналистам.Ранее депутат от самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Нона Мамулашвили заявила, что вся оппозиция должна уйти из парламента. По ее словам, уход всей прозападной оппозиции был бы демаршем и жестом, который бы создал дискомфорт правящей "Грузинской мечте".Именно из-за этого, по словам Папуашвили, после парламентских выборов оппозиция саботировала законодательный орган и отказывалась входить в парламент."Они надеялись устроить беспорядки, но, с другой стороны, мы видим, что у них нет ресурса для этого", - сказал председатель законодательного органа.За последние полтора года "Нацдвижение" дважды объявляло бойкот работе парламента. В первый раз бойкот был объявлен после парламентских выборов осенью 2020 года, а второй – в октябре 2021 года, после выборов в местные органы власти.Каждый раз причиной называлась фальсификация результатов. Последний раз партия возобновила работу в парламенте в феврале 2022 года.
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политика, грузия, новости, грузинская мечта
Папуашвили назвал причину возможного ухода оппозиции из парламента Грузии
18:42 01.06.2022 (обновлено: 18:52 01.06.2022)
Оппозиция хочет устроить беспорядки, но у нее нет ресурсов для этого, отметил спикер парламента
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Уход оппозиционных депутатов из парламента Грузии будет прямо указывать на их намерение устроить беспорядки в стране, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили журналистам.
Ранее депутат от самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Нона Мамулашвили заявила, что вся оппозиция должна уйти из парламента. По ее словам, уход всей прозападной оппозиции был бы демаршем и жестом, который бы создал дискомфорт правящей "Грузинской мечте".
"Присутствие оппозиции в парламенте означает, что у них меньше возможности устроить беспорядки в стране, а уход из парламента - наоборот, означает, что есть прямое намерение устроить беспорядки в стране", - заявил Папуашвили.
Именно из-за этого, по словам Папуашвили, после парламентских выборов оппозиция саботировала законодательный орган и отказывалась входить в парламент.
"Они надеялись устроить беспорядки, но, с другой стороны, мы видим, что у них нет ресурса для этого", - сказал председатель законодательного органа.
За последние полтора года "Нацдвижение" дважды объявляло бойкот работе парламента. В первый раз бойкот был объявлен после парламентских выборов осенью 2020 года, а второй – в октябре 2021 года, после выборов в местные органы власти.
Каждый раз причиной называлась фальсификация результатов. Последний раз партия возобновила работу в парламенте в феврале 2022 года.