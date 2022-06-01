https://sputnik-georgia.ru/20220601/premer-gruzii-nazval-glavnoy-zadachey-vlastey-sokraschenie-bednosti-sredi-detey-267053306.html

Премьер Грузии назвал главной задачей властей сокращение бедности среди детей

Премьер Грузии назвал главной задачей властей сокращение бедности среди детей

Глава правительства Грузии пожелал всем детям мира, здоровья и благополучия 01.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-01T13:01+0400

2022-06-01T13:01+0400

2022-06-01T17:13+0400

грузия

новости

общество

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Сокращение бедности среди детей и забота об их лучшем будущем является главной задачей правительства Грузии, говорится в заявлении премьер-министра Ираклия Гарибашвили, распространенным по случаю Международного дня защиты детей.По словам главы грузинского правительства, в этом направлении в Грузии были осуществлены ряд реформ и проектов. В частности, в прошлом году помощь социально незащищенных детей была удвоена. А с сегодняшнего дня эта помощь вырастает и составляет 150 лари (порядка 50 долларов).Как отметил премьер, программа коснется более 215 тысяч детей, на что государство выделит 341 миллиона лари (более 133,6 миллионов долларов)."Наши усилия по сокращения детской бедности, обеспечению их развития продолжится и усилится. Желаю мира, здоровья и благополучия нашим детям и их семьям", - отметил премьер.С 1 июня размер помощи на детей до 16 лет из нуждающихся семей увеличился со 100 до 150 лари (примерно от 33 до 50 долларов) на ребенка. Согласно постановлению правительства, увеличенную помощь получат семьи, чье состояние по шкале благосостояния оценивается до 120 тысяч баллов.Это уже второе увеличение помощи на детей за год. С 1 января помощь на детей выросла с 50 до 100 лари.По данным за апрель 2021 года, в Грузии числилось всего 656 591 социально нуждающийся, из них 241 946 – дети, 63 370 из которых младше 7 лет.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили