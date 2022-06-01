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Премьер Грузии назвал главной задачей властей сокращение бедности среди детей
Премьер Грузии назвал главной задачей властей сокращение бедности среди детей
Глава правительства Грузии пожелал всем детям мира, здоровья и благополучия 01.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-01T13:01+0400
2022-06-01T13:01+0400
2022-06-01T17:13+0400
грузия
новости
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ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Сокращение бедности среди детей и забота об их лучшем будущем является главной задачей правительства Грузии, говорится в заявлении премьер-министра Ираклия Гарибашвили, распространенным по случаю Международного дня защиты детей.По словам главы грузинского правительства, в этом направлении в Грузии были осуществлены ряд реформ и проектов. В частности, в прошлом году помощь социально незащищенных детей была удвоена. А с сегодняшнего дня эта помощь вырастает и составляет 150 лари (порядка 50 долларов).Как отметил премьер, программа коснется более 215 тысяч детей, на что государство выделит 341 миллиона лари (более 133,6 миллионов долларов)."Наши усилия по сокращения детской бедности, обеспечению их развития продолжится и усилится. Желаю мира, здоровья и благополучия нашим детям и их семьям", - отметил премьер.С 1 июня размер помощи на детей до 16 лет из нуждающихся семей увеличился со 100 до 150 лари (примерно от 33 до 50 долларов) на ребенка. Согласно постановлению правительства, увеличенную помощь получат семьи, чье состояние по шкале благосостояния оценивается до 120 тысяч баллов.Это уже второе увеличение помощи на детей за год. С 1 января помощь на детей выросла с 50 до 100 лари.По данным за апрель 2021 года, в Грузии числилось всего 656 591 социально нуждающийся, из них 241 946 – дети, 63 370 из которых младше 7 лет.
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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили
Премьер Грузии назвал главной задачей властей сокращение бедности среди детей
13:01 01.06.2022 (обновлено: 17:13 01.06.2022)
Глава правительства Грузии пожелал всем детям мира, здоровья и благополучия
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Сокращение бедности среди детей и забота об их лучшем будущем является главной задачей правительства Грузии, говорится в заявлении премьер-министра Ираклия Гарибашвили, распространенным по случаю Международного дня защиты детей.
По словам главы грузинского правительства, в этом направлении в Грузии были осуществлены ряд реформ и проектов. В частности, в прошлом году помощь социально незащищенных детей была удвоена. А с сегодняшнего дня эта помощь вырастает и составляет 150 лари (порядка 50 долларов).
"Забота о лучшем будущем наших детей, создание условий для их развития, здоровья и воспитания полноценными гражданами является основой силы Грузии и, следовательно, главной задачей нашего правительства", - говорится в заявлении Гарибашвили.
Как отметил премьер, программа коснется более 215 тысяч детей, на что государство выделит 341 миллиона лари (более 133,6 миллионов долларов).
"Наши усилия по сокращения детской бедности, обеспечению их развития продолжится и усилится. Желаю мира, здоровья и благополучия нашим детям и их семьям", - отметил премьер.
С 1 июня размер помощи на детей до 16 лет из нуждающихся семей увеличился со 100 до 150 лари (примерно от 33 до 50 долларов) на ребенка. Согласно постановлению правительства, увеличенную помощь получат семьи, чье состояние по шкале благосостояния оценивается до 120 тысяч баллов.
Это уже второе увеличение помощи на детей за год. С 1 января помощь на детей выросла с 50 до 100 лари.
По данным за апрель 2021 года, в Грузии числилось всего 656 591 социально нуждающийся, из них 241 946 – дети, 63 370 из которых младше 7 лет.