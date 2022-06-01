https://sputnik-georgia.ru/20220601/premer-gruzii-pozdravil-kollegu-iz-armenii-s-dnem-rozhdeniya-podrobnosti-razgovora-267061111.html

Премьер Грузии поздравил коллегу из Армении с днем рождения: подробности разговора

Премьер Грузии поздравил коллегу из Армении с днем рождения: подробности разговора

Гарибашвили пожелал Пашиняну здоровья и успехов, а дружественному армянскому народу - благополучия и прогресса 01.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-01T22:31+0400

2022-06-01T22:31+0400

2022-06-01T22:31+0400

грузия

армения

никол пашинян

новости

ираклий гарибашвили

грузино-армянские отношения

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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили по телефону поздравил своего армянского коллегу Никола Пашиняна с днем рождения, сообщает администрация главы грузинского правительства.Никол Пашинян родился 1 июня 1975 года в Иджеване (Тавушская область Армении). Восьмого мая 2018 года он был избран премьер-министром Армении. После досрочных парламентских выборов в стране в июне 2021 года его переизбрали на пост главы правительства.Стороны также обсудили возможность укрепления партнерства и договорились о встрече в ближайшее время.Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.За 30 лет дипотношений Грузия и Армения оформили между собой десятки документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ.

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грузия, армения, никол пашинян, новости, ираклий гарибашвили, грузино-армянские отношения