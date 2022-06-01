https://sputnik-georgia.ru/20220601/probka-k-granitse-s-rossiey-nachinaetsya-v-tsentre-gruzii---voditeli-stoyat-20-dney-267050465.html

Пробка к границе с Россией начинается в центре Грузии - водители стоят 20 дней

Пробка к границе с Россией начинается в центре Грузии - водители стоят 20 дней

Многокилометровая пробка из грузовых фур образовалась на этот раз в центральной Грузии (Шида Картли) - на въезде в город Хашури. Смотрите подробности в видео... 01.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-01T16:05+0400

2022-06-01T16:05+0400

2022-06-01T16:13+0400

грузия

мультимедиа

видео

видео-новости из грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/01/267050271_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0f221e875252841c0479008de63f57e9.jpg

Фуры из Беларуси, Узбекистана, Казахстана и Турции направляются от грузино-турецкой границы Сарпи к Верхнему Ларсу."Раньше так не стояли никогда. За один-два дня выезжали из Турции, а оттуда на Верхний Ларс. А сейчас уже 20 дней тут стоим, даже продуктов не осталось", - жалуется водитель Фарух из Узбекистана.Официальных объяснений тому, почему по всей Грузии наблюдается логистический коллапс, - нет. Одна из версий - таможня не справляется с потоком машин.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, видео