https://sputnik-georgia.ru/20220601/probka-k-granitse-s-rossiey-nachinaetsya-v-tsentre-gruzii---voditeli-stoyat-20-dney-267050465.html
Пробка к границе с Россией начинается в центре Грузии - водители стоят 20 дней
Пробка к границе с Россией начинается в центре Грузии - водители стоят 20 дней
Многокилометровая пробка из грузовых фур образовалась на этот раз в центральной Грузии (Шида Картли) - на въезде в город Хашури. Смотрите подробности в видео... 01.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-01T16:05+0400
2022-06-01T16:05+0400
2022-06-01T16:13+0400
грузия
мультимедиа
видео
видео-новости из грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/01/267050271_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0f221e875252841c0479008de63f57e9.jpg
Фуры из Беларуси, Узбекистана, Казахстана и Турции направляются от грузино-турецкой границы Сарпи к Верхнему Ларсу."Раньше так не стояли никогда. За один-два дня выезжали из Турции, а оттуда на Верхний Ларс. А сейчас уже 20 дней тут стоим, даже продуктов не осталось", - жалуется водитель Фарух из Узбекистана.Официальных объяснений тому, почему по всей Грузии наблюдается логистический коллапс, - нет. Одна из версий - таможня не справляется с потоком машин.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/01/267050271_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ce2aae48fd31b8c01c7251eb52a37572.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, видео
Пробка к границе с Россией начинается в центре Грузии - водители стоят 20 дней
16:05 01.06.2022 (обновлено: 16:13 01.06.2022)
Многокилометровая пробка из грузовых фур образовалась на этот раз в центральной Грузии (Шида Картли) - на въезде в город Хашури. Смотрите подробности в видео Sputnik Грузия
Фуры из Беларуси, Узбекистана, Казахстана и Турции направляются от грузино-турецкой границы Сарпи к Верхнему Ларсу.
"Раньше так не стояли никогда. За один-два дня выезжали из Турции, а оттуда на Верхний Ларс. А сейчас уже 20 дней тут стоим, даже продуктов не осталось", - жалуется водитель Фарух из Узбекистана.
Официальных объяснений тому, почему по всей Грузии наблюдается логистический коллапс, - нет. Одна из версий - таможня не справляется с потоком машин.