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Продукты в Грузии подорожают еще больше – Союз налогоплательщиков о росте цен на газ
Продукты в Грузии подорожают еще больше – Союз налогоплательщиков о росте цен на газ
Компании будут принимать решения о росте цен в индивидуальном порядке, утверждает эксперт 01.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-01T17:21+0400
2022-06-01T17:21+0400
2022-06-01T17:21+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Повышение тарифа на газ вызовет очередной виток роста цен на производимые в Грузии продукты, заявил глава Союза налогоплательщиков Александр Ратишвили.С 1 июля вырастет стоимость непотребительского тарифа на газ для абонентов Tbilisi Energy с 1,1 лари до 1,35 лари за кубический метр. Причиной повышения тарифа на газ компания называет корректирование цен в соответствии с рыночными. В Тбилиси 20 тысяч абонентов непотребительского тарифа.Глава Союза налогоплательщиков отметил, что компании будут принимать решения о росте цен в индивидуальном порядке, исходя из своих возможностей."Кто-то будет вынужден уже завтра повысить цены, кто-то может удержать цены за счет собственной прибыли ненадолго, на два-три месяца. Но, в конечном счете, в ближайшем будущем, разумеется, большая часть компаний будет вынуждена перенести рост стоимости тарифа на газ на стоимость реализации продукции", - сказал он.По словам Ратишвили, ситуация и так сложная, все сырье, используемое в процессе производства продукции, катастрофически подорожало.Годовая инфляция (апрель 2022 года к апрелю 2021 года) в Грузии составила 12,8% при целевом показателе 3%. За год цены выросли на транспорт (22,4%), гостиницы и рестораны (12,5%) и здравоохранение (2,8%). В апреле за год цены на продовольствие выросли на 21,3%."На потребительском рынке мы видим подорожание товаров и продуктов первой необходимости, показатели инфляции 13% по официальным данным, а по неофициальным еще выше", - отметил Ратишвили.Также Ратишвили признался, что информация о подорожании коммерческого газа стала неожиданностью для бизнес-сектора. После переговоров, представители компании, возможно, потребуют встречи с представителями правительственных ведомств для решения этого вопроса.В обеих компаниях отмечают, что на этот раз повышение цен на газ коснется и пекарен хлеба, которые до сегодняшнего дня пользовались льготными тарифами. Однако в регионах пекарни будут платить по тарифу 1,15 лари за кубометр вместо 0,95 лари, которым они пользуются сейчас.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, тбилиси, socar georgia gas, цены
Продукты в Грузии подорожают еще больше – Союз налогоплательщиков о росте цен на газ
Компании будут принимать решения о росте цен в индивидуальном порядке, утверждает эксперт
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Повышение тарифа на газ вызовет очередной виток роста цен на производимые в Грузии продукты, заявил глава Союза налогоплательщиков Александр Ратишвили.
С 1 июля вырастет стоимость непотребительского тарифа на газ для абонентов Tbilisi Energy с 1,1 лари до 1,35 лари за кубический метр. Причиной повышения тарифа на газ компания называет корректирование цен в соответствии с рыночными. В Тбилиси 20 тысяч абонентов непотребительского тарифа.
"Подорожание напрямую отразится на себестоимости нашей продукции, а это само собой подразумевает, что за определенный промежуток времени, когда компании проведут ревизию в соответствии с этими изменениями, это подорожание обязательно отразится на стоимости реализации. Другого пути просто не остается", - сказал Ратишвили в эфире передачи "Сакмис курси" на медиаплатформе BMG.
Глава Союза налогоплательщиков отметил, что компании будут принимать решения о росте цен в индивидуальном порядке, исходя из своих возможностей.
"Кто-то будет вынужден уже завтра повысить цены, кто-то может удержать цены за счет собственной прибыли ненадолго, на два-три месяца. Но, в конечном счете, в ближайшем будущем, разумеется, большая часть компаний будет вынуждена перенести рост стоимости тарифа на газ на стоимость реализации продукции", - сказал он.
По словам Ратишвили, ситуация и так сложная, все сырье, используемое в процессе производства продукции, катастрофически подорожало.
Годовая инфляция (апрель 2022 года к апрелю 2021 года) в Грузии составила 12,8% при целевом показателе 3%. За год цены выросли на транспорт (22,4%), гостиницы и рестораны (12,5%) и здравоохранение (2,8%). В апреле за год цены на продовольствие выросли на 21,3%.
"На потребительском рынке мы видим подорожание товаров и продуктов первой необходимости, показатели инфляции 13% по официальным данным, а по неофициальным еще выше", - отметил Ратишвили.
Также Ратишвили признался, что информация о подорожании коммерческого газа стала неожиданностью для бизнес-сектора. После переговоров, представители компании, возможно, потребуют встречи с представителями правительственных ведомств для решения этого вопроса.
Тем временем, помимо Тбилиси, цена на газ вырастет и в регионах. Для абонентов Socar Georgia Gas непотребительский тариф вырастет с 1,15 лари до 1,38 лари за кубометр.
В обеих компаниях отмечают, что на этот раз повышение цен на газ коснется и пекарен хлеба, которые до сегодняшнего дня пользовались льготными тарифами. Однако в регионах пекарни будут платить по тарифу 1,15 лари за кубометр вместо 0,95 лари, которым они пользуются сейчас.